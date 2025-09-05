광주 북구의회 출장비로 온누리상품권…경찰 내사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

의원 12명·사무국 직원 3명 경찰 조사

출장경비 4천만원 환급액도 경비 사용

경찰 “예산 외 사용·사전 모의 확인”

광주 북구의회 의원들이 공무국외출장 경비 수천만원으로 온누리상품권을 사는 등 예산을 목적 외로 사용한 정황이 드러나 경찰 조사를 받고 있다.

광주 북구의회 전경.

광주 북부경찰서는 5일 해외 출장 경비로 온누리상품권을 구매한 북구의회 의원 12명과 의회사무국 직원 3명 등 15명에 대해 입건 전 조사(내사)에 착수했다고 밝혔다.

이들은 지난 7월 일본 도쿄로 공무국외출장을 떠나면서 의회사무국으로부터 지급받은 4,000여만원으로 온누리상품권을 구매해 출장 경비 외 용도로 예산을 사용한 의혹을 받고 있다. 상품권 환급액 400여만원도 여행 경비에 쓴 것으로 조사됐다. 경찰은 이를 횡령에 해당한다고 보고 있다.

경찰은 소환 조사를 거쳐 관련 법 위반 정황이 드러나면 배임 또는 횡령 혐의로 입건할 방침이다. 또 출장에 참여한 의원의 지인이 운영하는 여행사 관계자도 조사할 예정이다.

북부경찰서 관계자는 "구매한 온누리상품권을 여행사에 출장 경비로 지불하긴 했지만, 상품권을 구매한 행위 자체가 예산의 목적 외 사용이다"며 "의원들 사이에 사전 모의가 있었는지도 확인하겠다"고 말했다.

최무송 북구의회 의장은 "행정안전부와 선관위에 질의한 뒤 온누리상품권을 여행경비로 구매했으며, 환급받은 돈은 기부하려 했지만 기부하지 못하고 최근 의회사무국에 반납했다"고 해명했다.





이번 출장에는 최 의장과 임종국 부의장을 비롯해 고영임·한양임·이숙희·김영순·김건안·강성훈·황예원·정달성·정재성·김형수 의원이 함께했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

