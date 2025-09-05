수원시, 17일 수원컨벤션센터서 '주민자치박람회'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 수원시가 오는 17일 수원컨벤션센터 컨벤션홀에서 '제23회 수원시 주민자치박람회'를 연다. 민선 지방자치 30주년을 기념해 성과를 공유하고, 주민 주도의 자치문화를 확산하는 행사다.

이날 행사는 공연으로 시작해 표창 수여, 개회사와 축사, 지방자치 30주년 기념 비전 퍼포먼스 순으로 진행된다. 주민자치 활성화 유공자 8명과 '지방자치 실천 의인' 7명에게 표창과 감사패를 수여한다.

주민자치 우수 동아리 경연대회에는 12팀이 참가해 댄스, 합창, 풍물 등 다양한 공연을 선보인다. 또 17개 동이 만든 유튜브 쇼츠(짧은 동영상) 중 본선에 오른 8편이 상영된다.

제23회 수원시 주민자치박람회 안내 포스터

AD

전시 코너에는 44개 동의 자치계획 발전 구상도를 한눈에 볼 수 있는 마을발전 구상도가 전시된다.

'지방자치분권 발전 정책 포럼'도 열린다. 학계, 연구 기관, 시민단체가 참여해 지방자치 30년의 성과를 돌아보고 분권형 개헌과 미래 지방자치 방향을 논의한다.





AD

수원시 관계자는 "지방자치 30주년의 의미를 되새기며 주민자치의 성과와 가치를 공유하는 박람회"라며 "시민이 주인인 자치문화를 함께 만들어가는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>