李대통령, 몽골 대통령과 첫 통화…"광물자원-선진기술 상호 협력"

독립운동가 이태준 선생 기념관 개관 협조에 사의

이재명 대통령이 4일 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령과 취임 후 첫 통화를 가졌다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 "이 대통령은 몽골 대통령이 취임 축전을 보내온데 이어 이번 통화에서 다시 한번 취임을 축하해 준 데 대해 사의를 표했다"면서 "양 정상은 1990년 수교 이래 지난 35년간 양국 간 제반 분야에서의 협력이 크게 발전해온 것을 평가하고, 올해 우리 새 정부 출범을 계기로 양국간 전략적 동반자 관계를 더욱 심화 발전시켜 나가기로 했다"고 전했다.

특히 이 대통령은 풍부한 광물자원을 보유한 몽골과 선진기술을 보유한 한국의 호혜적 협력을 확대해 나가자고 했다. 몽골에서 의술을 펼치면서 항일운동을 전개한 독립운동가 이태준 선생 기념관이 오늘 현지에서 개관한 것을 환영한다면서 협조에 사의도 표했다.

또한 양 정상은 국민 간 활발한 인적교류가 한몽 관계의 든든한 버팀목이 된다는 데 공감하며 인적교류를 활성화 해 나가기로 하는 한편 긴밀한 소통을 바탕으로 한몽 관계의 새로운 35년을 함께 열어가기로 했다.





한편 후렐수흐 대통령은 한국에서 생활하고 있는 몽골 국민을 포함한 이주노동자들에 대해 이 대통령이 직접 깊은 관심과 지원을 보여준데 대해 감사의 뜻을 표했다고 강 대변인은 전했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

