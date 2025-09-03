곡성 특산물, 청년 셰프 손에서 'K-푸드'로 재탄생

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'K-푸드 나만의 메뉴 만들기' 쇼케이스 성료

곡성군은 지난달 29일 전남조리과학고등학교에서 'K-푸드 나만의 메뉴 만들기' 쇼케이스를 개최했다. 곡성군 제공

AD

전남 곡성군은 지난달 29일 전남조리과학고등학교에서 'K-푸드 나만의 메뉴 만들기' 쇼케이스를 성황리에 개최했다고 3일 밝혔다. 이번 행사는 교육발전특구 시범사업 일환으로 추진된 'K-푸드 취·창업 인력양성 프로그램'의 최종 결과물을 선보이는 자리다.

쇼케이스에서는 한 달간의 과정을 마친 16명의 교육 수료생이 토란, 깻잎, 흑찰옥수수, 멜론 등 곡성을 대표하는 특산물을 활용해 개발한 혁신 메뉴를 선보였다. ▲깻잎 코티지 키마 카레 ▲토란 뇨끼 ▲깻잎 페스토 돼지안심 스테이크 ▲흑찰옥수수 휘낭시에 등 한식과 양식을 넘나드는 창의적 요리는 40여명의 시식단으로부터 호평을 받았다.

이번 프로그램의 성공 요인으로는 세계적 전문가들의 참여가 꼽힌다. 곡성 출신으로 프랑스 파리 미슐랭 2스타 레스토랑 김현수 셰프를 필두로, 순천 오트르망 오너셰프인 이노션 셰프, 광주 파인다이닝 레스토랑 요리의 바다 오너셰프인 이순철 셰프, 순천 조훈모 제과점 조현익 대표, 브랜딩 전문가 등 최고 권위자들이 멘토로 참여했다. 참가자들은 메뉴 개발부터 브랜딩, 스토리텔링, 진로 탐색에 이르는 체계적 교육을 통해 전문 셰프로서의 역량을 한 단계 끌어올렸다.

특히 이번 쇼케이스는 단순히 메뉴를 선보이는 것을 넘어, 참가자들이 지역 외식업계 전문가들과 자연스럽게 네트워크를 형성하고 실질적인 취·창업으로 이어질 수 있는 발판을 마련했다는 점에서 큰 의미를 지닌다. 군은 오는 11월까지 이어지는 '취·창업 연계 지원' 단계를 통해 참가자들의 성공적인 사회 진출을 적극 도울 계획이다.

조상래 군수는 "이번 쇼케이스는 곡성의 우수한 농산물이 청년들의 빛나는 아이디어와 만나 얼마나 큰 부가가치를 창출할 수 있는지를 증명하는 자리였다"며 "앞으로도 곡성군이 K-푸드를 선도하는 음식관광 도시이자, 청년들이 꿈을 펼치는 기회의 땅이 될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.





AD

이번 프로그램의 성공적 개최를 통해 군은 교육발전특구 선도 모델을 제시했으며, 지역 자원을 활용한 청년 인재 양성과 인구 유입이라는 두 마리 토끼를 잡는 중요한 첫걸음을 내디뎠다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>