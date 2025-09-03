'현장 안전관리 강화' 코레일, 협력업체와 머리 맞대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국철도공사(코레일)가 철도 현장 안전관리 강화를 위해 공사 협력업체와 머리를 맞댔다.

3일 코레일은 전날 서울사옥에서 정정래 코레일 사장 직무대행이 궤도·토목·건축·전철·신호 공사 협력업체의 감리 및 안전 업무 책임자 등 20여명과 철도 현장 안전관리 강화를 논의하는 자리를 가졌다고 밝혔다.

코레일은 2일 서울사옥에서 협력업체 감리 및 안전 업무 책임자 등과 현장 안전관리 강화를 위한 대책을 논의했다. 코레일 제공

이 자리에서 참석자들은 철도 현장에서 실제 적용되는 안전관리 절차와 매뉴얼 등을 점검, 작업시간 부족 등 실질적 애로사항을 공유했다.

특히 ▲열차 감시자 자격 강화 ▲선로 인근 작업 진단 및 개선 ▲인공지능(AI)·디지털 등 첨단 기술을 접목한 작업방식 적용 ▲지능형 CCTV 및 출입문 원격통제 시스템 확대 등 작업자 안전 확보를 위한 대책을 중점적으로 논의했다.

코레일은 이날 회의에서 논의된 내용과 현장 전문가 의견을 바탕으로 산업재해 예방을 위한 현장 작업자 안전 강화 대책을 수립할 계획이다.





정 직무대행은 "현장을 책임지는 협력업체의 의견을 반영해 철도 환경에 최적화된 근본적 안전대책을 마련하고, 정부·관계기관과 함께 안전관리 노력을 지속해 이어가겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

