서울시, 공사 현장 외국인 근로자 고충 전수조사한다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시 발주현장 상시근로자 22%는 외국인

임금체불·괴롭힘 등 고충 조사, 예방활동도

서울시가 자체 발주한 공사장에서 근무하는 외국인 근로자들을 대상으로 고충을 조사하고 괴롭힘 예방 활동을 진행한다고 3일 밝혔다.

외국인 근로자 직장내 괴롭힘 방지 포스터 시안. 서울시 제공

AD

지난 4월 기준 서울시가 발주한 건설 현장의 상시 근로자 4531명 중 약 22%인 1005명이 외국인 근로자다. 고용노동부에 따르면 국내 건설업 외국인 근로자 수는 2020년 대비 2024년에 약 33% 증가하는 등 외국인 근로자 의존도는 꾸준히 확대되는 추세다.

최근 경북 구미에서는 한국인 근로자에게만 혹서기 단축근무를 적용해 외국인 근로자가 과로사하는 사건이 발생하기도 했다. 이에 서울시는 외국인 근로자 의존도가 꾸준히 높아지는 점을 고려해 건설 현장에서 괴롭힘 문제가 발생하지 않도록 선제 대응에 나선다.

외국인 근로자를 상대로 조사하는 내용은 임금 체불, 직장 내 괴롭힘, 가혹행위 등 주요 고충이 중심이다. 시는 배치된 외국인 근로자의 국적을 고려해 다국어 설문지를 활용할 예정이다.

외국인 근로자가 지원 제도를 쉽게 활용할 수 있도록 고충 상담센터 이용과 참여 방법 등을 TBM(작업 전 안전점검회의) 시간에 안내한다. '괴롭힘 방지 신고 포스터'를 다국어로 제작해 현장에 부착하거나 개별 근로자에게 온라인으로 배포하는 등 자체 예방 활동도 병행할 계획이다.

시는 이번 전수조사를 통해 외국인 건설근로자의 실질적인 고충을 파악하고, 매년 시행하고 있는 건설공사 이해관계자 설문조사에 추가로 외국인 근로자 의견도 포함해 제도개선과 함께 건설 현장 내 괴롭힘과 차별 근절에 나설 계획이다.





AD

김승원 서울시 건설기술정책관은 "건설 현장에서 외국인 근로자가 차별받지 않고 존중받는 환경에서 안전하게 일할 수 있도록 제도개선과 예방 활동을 지속할 것"이라며, "이번 조사를 바탕으로 외국인 근로자의 실질적 권익 보호 대책을 마련해 나가겠다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>