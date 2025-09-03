'로봇청소기' 앞세운 대륙의 굴기…유럽에서 韓中 맞대결

'로청기 강자' 중국, 신제품 줄줄이 공개

LG, 안 쓸 땐 모습 감추는 신제품 도전장

미니 LED 꺼낸 中…삼성, RGB TV 맞불

유럽 최대 가전 전시회인 'IFA 2025'가 오는 5일(현지시간) 독일 베를린에서 개막한다. 올해 101주년을 맞은 이번 전시에는 138개국 1800개 이상의 기업과 단체가 참여해 닷새간의 일정을 이어간다. 주제는 '미래를 상상하다(Imagine the future)'로, TV와 로봇청소기를 비롯한 생활가전뿐 아니라 휴머노이드 로봇·뷰티·모빌리티 등 미래 생활기술까지 아우르는 무대가 될 전망이다.

韓中 TV·로봇청소기 기술 정면 승부

올해 IFA의 최대 관전 포인트는 한국과 중국의 기술 경쟁이다. TV 분야에서는 삼성전자가 세계 최초로 선보이는 '마이크로 RGB TV'와 중국 하이센스·TCL이 내놓은 RGB 미니 LED TV가 맞붙는다. 삼성은 100㎛ 이하의 초소형 RGB LED 칩과 인공지능(AI) 화질 분석·조정 기능을 강점으로 내세웠다. 중국 업체들은 로컬 디밍 기술과 AI 솔루션을 결합한 제품군으로 응수한다. 일본 소니도 RGB LED TV를 공개해 한·중·일 3파전 구도가 형성될 가능성이 크다.

로봇청소기 시장은 '핫 아이템'으로 꼽힌다. 삼성과 LG가 각각 자동 직배수 방식의 '비스포크 AI 스팀', 빌트인형 '히든 스테이션'과 프리스탠딩형 '오브제 스테이션'을 공개한다. 삼성은 RGB 카메라·IR LED 센서를 장착해 유색·투명 액체까지 인식하는 기능을 탑재했고, LG는 공기압 기반 오수 배출 시스템과 숨김형 빌트인 디자인을 강조했다. 반면 글로벌 시장을 주도하는 것은 로보락(19.3%)·에코백스(13.6%)·드리미(11.3%) 등 중국 '로청기 3대장'이다. 시장조사기관 IDC에 따르면 올해 1분기 글로벌 점유율 1~4위 중 3곳이 중국 기업으로, 한국 시장에서도 합산 60% 이상 점유율을 기록했다. 이들 기업은 이번 전시회에서도 신제품과 로봇 공학 쇼케이스를 통해 바닥·창문·잔디 관리까지 아우르는 신제품을 대거 공개한다.

유럽 맞춤 전략 'AI·에너지 효율'

올해 6월 신세계백화점 강남점 오픈스테이지에서 진행된 로보락 신제품 Saros Z70 출시 기념 팝업 스토어. 연합뉴스

유럽은 전력 수급 문제와 높은 전기요금으로 고효율 가전 수요가 큰 시장이다. 이에 글로벌 기업들은 에너지 효율과 AI 기술을 접목한 전략으로 대응하고 있다. 삼성전자는 지름이 큰 터보 슬림팬을 적용해 유럽 에너지 효율 기준 A++ 등급을 충족한 '인피니트 라인 후드일체형 인덕션'을 공개한다. LG전자도 에너지 효율을 고려한 냉장고와 세탁기 등 신제품 25종을 전시한다. 양 사는 AI 기반 'AI 홈' 솔루션으로 전기세 절감 효과를 포함한 생활 시나리오를 제시한다. 독일 프리미엄 가전사 밀레도 AI 기반 스마트 조리 솔루션을 내놓으며 변화 흐름에 합류했다.





중국 기업들은 올해 IFA에 역대 최대 규모로 참가한다. 미국 시장에서 점유율 확대가 어려워지자 유럽으로 눈을 돌린 것으로 풀이된다. 하이센스·TCL은 TV, 로보락·에코백스·드리미는 로봇청소기를 앞세워 한국 기업들과 정면 대결한다. 특히 권 강 로보락 최고경영자(CEO), 데이비드 첸 에코백스 CEO 등은 연사로도 무대에 선다. 이처럼 IFA 2025는 글로벌 가전 시장 주도권 경쟁을 압축적으로 보여주는 무대다. 업계 관계자는 "유럽은 글로벌 프리미엄 가전의 격전지"라며 "AI 기술과 맞춤형 고객 경험을 통한 차별화가 중국의 저가 공세를 방어하는 핵심이 될 것"이라고 말했다.





베를린(독일)=장희준 기자 junh@asiae.co.kr

