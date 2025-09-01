법무부, '권성동 의원 체포동의안' 국회 제출…이르면 10일 표결

불법 정치자금 1억 수수 혐의
권성동 "큰절했지만 돈은 안 받아"
오는 9일 국회 본회의 보고 전망
통일교 측으로부터 불법 정치자금 1억원을 받은 혐의로 구속영장이 청구된 권성동 국민의힘 의원에 대해 법무부가 체포동의요청을 국회에 제출했다고 1일 밝혔다.
법무부는 이날 오후 언론 공지를 통해 "금일 정부(법무부)는 권 의원에 대한 정치자금법위반 혐의와 관련해 서울중앙지방법원 판사의 체포동의 요구에 따라, 국회에 체포동의 요청을 제출했다"고 밝혔다.
앞서 서울중앙지법은 지난달 29일 오후 1시 20분께 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 권 의원에 대한 체포동의 요구서를 보냈다.
국회의장은 요구서를 받은 후 처음 개의하는 본회의에서 이를 보고하고 24시간 이후 72시간 이내에 표결에 부쳐야 한다. 시한을 넘기면 이후 처음 열리는 본회의에 상정해 표결한다.
권 의원 체포동의안은 우원식 국회의장이 오는 3일 중국 전승절에 참석했다 복귀한 뒤 열리는 9일 본회의에서 보고될 전망이다.
이에 따라 권 의원에 대한 체포동의안은 오는 10일 국회 본회의에서 표결이 이뤄질 가능성이 높다. 체포동의안은 재적 의원 과반이 출석하고 출석 의원 과반이 찬성하면 가결된다. 가결 시 영장실질심사 기일이 정해진다. 부결 땐 법원은 심문 없이 영장을 기각한다.
앞서 특검팀은 지난달 28일 정치자금법 위반 혐의를 받는 권 의원에 대해 구속영장을 청구했다. 특검팀은 김건희 여사와 통일교·건진법사 관련 의혹을 수사하는 과정에서 권 의원과 통일교 사이에서 수상한 연결고리를 포착해 수사에 나섰다.
권 의원은 통일교로부터 행사 지원 등을 요청받으며 불법 정치자금 1억원을 수수한 혐의를 받는다. 특검팀은 통일교가 2023년 3월 전당대회를 앞두고 권 의원을 당 대표로 당선시키기 위해 신자들을 대거 입당시킨 의혹과 한학자 통일교 총재로부터 현금이 든 쇼핑백을 받아 갔다는 의혹도 조사 중이다.
권의원은 2022년 대선 기간 통일교 한학자 총재를 만난 것은 맞지만 금전을 받지 않았다며 혐의를 줄곧 부인해왔다. 권 의원은 전날 자신의 페이스북에서 "일부 언론과 특검, 민주당은 제가 대선 기간 중 통일교를 방문한 사실을 침소봉대하며 요란 떨고 있다"며 "방문과 인사는 사실이지만 금품을 받은 일은 없다"고 주장했다.
염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
