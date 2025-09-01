경기교육청, 적극행정·우수공무원 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도교육청이 적극행정 우수사례 5건과 우수 공무원 12명을 선정했다.

도교육청은 올해 상반기 접수된 63건의 적극행정 및 우수 공무원 사례 중 외부 전문가와 내부 위원으로 구성된 적극행정위원회를 통해 적극행정 우수사례 5건과 우수 공무원 12명을 최종 확정했다고 1일 밝혔다.

5건의 적극행정 우수사례는 ▲특수교육 대상 학생 방학 중 돌봄 사각 해소(특수교육과 정준남) ▲학교시설의 설계·시공 일괄입찰로 품질 향상(학교설립과 강태화) ▲신도시 과밀 돌봄 위기 극복(김포교육지원청 이승권) ▲디지털 기반 미래교실 조성과 자원 재활용(부천동초등학교 이철민) ▲학교 행정의 디지털 전환을 위한 앱 개발(향남초등학교 김재은) 등이다.

경기도교육청

AD

도교육청은 또 우수공무원 12명을 선발했다. 이들에게는 교육감 표창, 포상금 지급, 인사 우대 등의 혜택이 주어진다. 도교육청은 이번 적극행정과 우수 공무원 사례를 전체 기관 등에 전파할 계획이다.





AD

도교육청 관계자는 "앞으로도 적극행정 우수사례를 상·하반기 연 2회 선발해 자발적인 창의행정과 책임 있는 실천 문화가 공직사회 전반에 확산할 수 있도록 지속 지원하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>