게임까지 진출하는 지드래곤…깜짝 협업 소식에 열광적인 반응

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

라스베이거스 콘서트서 티저 영상 공개

크래프톤은 '펍지(PUBG): 배틀그라운드'와 '배틀그라운드 모바일'이 인공지능(AI) 엔터테크 기업 갤럭시코퍼레이션 소속의 글로벌 아티스트 지드래곤과 협업한다고 1일 발표했다.

연합뉴스

AD

지난달 31일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 지드래곤 콘서트 현장에서 티저 영상을 통해 이번 컬래버레이션 주인공이 지드래곤이라는 사실이 공개됐다. 현장을 찾은 관객들과 글로벌 팬들은 열광적인 반응을 보인 것으로 전해진다.

크래프톤은 공식 채널을 통해 공동 컬래버레이션 트레일러를 공개할 계획이다. 글로벌 이용자들이 함께 즐길 수 있는 다양한 콘텐츠와 이벤트도 순차적으로 선보인다. 배틀그라운드 모바일에서는 오는 19일 출시되는 컬래버레이션을 통해 전장에 독점 콘텐츠를 선보일 예정이다.





AD

크래프톤 '배틀그라운드'와 지드래곤 협업 콘텐츠. 크래프톤 제공

한국에서는 서울 성동구에 위치한 펍지 성수에서 특별한 오프라인 이벤트를 진행할 예정이다. 자세한 내용은 공식 카페에서 확인할 수 있다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>