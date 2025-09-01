임진달 HS효성첨단소재 대표이사, 베트남과 경제 협력 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한·베 수교 33주년 기념 행사 참석

부호 주한 베트남 대사 만나 협력 강조

2007년 베트남 진출해 현재 1만명 고용

HS효성첨단소재가 베트남과의 협력을 꾸준히 이어가겠다는 의지를 밝혔다.

HS효성첨단소재는 임진달 대표이사가 지난달 29일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 베트남 국경일 80주년 및 한·베 수교 33주년 기념행사에 참석했다고 1일 밝혔다. 임 대표는 행사에서 부호 주한 베트남 대사를 만나 양국의 경제 협력 방안 및 탄소섬유 등 사업 투자 계획을 논의했다.

임진달 HS효성첨단소재 대표이사(왼쪽)와 부호 주한 베트남 대사(오른쪽)가 지난달 29일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 베트남 국경일 80주년 및 한·베 수교 33주년 기념 행사에서 기념 촬영을 하고 있다. HS효성첨단소재

AD

HS효성은 베트남을 자사의 대표적인 해외 진출 성공 사례로 평가한다. 지난 2007년 베트남에 처음 진출한 후 현재까지 약 46억 달러(6조4000억원대)를 투자하고, 1만명 이상의 현지 직원을 고용하고 있다. 베트남 남부의 동나이성, 바리아붕따우성과 중부 꽝남성에 생산기지를 구축해 고성능 타이어코드와 테크니컬 얀, 탄소섬유 등 첨단소재를 생산한다.





AD

임 대표는 "베트남은 HS효성의 글로벌 공급망과 미래 성장 전략에서 중추적인 위치를 차지하고 있다"며 "이번 논의를 통해 양국 간 협력 관계가 더욱 강화될 것으로 기대한다"고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>