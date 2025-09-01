광주시, '구조고도화' 지역중기 100억 추가 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

상반기 300억 등 올해 400억 규모

경기둔화 속 제조업 경영안정 도모

저금리 시설자금…금융부담 최소화

강기정 광주시장이 지난 1월 23일 광주상공회의소 대회의실에서 열린 '2025 광주경제 다함께 착착착'에 참석해 경제단체, 산업계 등 76개 기관단체 관계자들과 함께 소비는 늘리고, 부담은 줄이고, 투자는 키우는 경제대책에 나서기로 결의를 다진 뒤 기념촬영을 하고 있다. 광주시 제공

광주시가 경기 침체로 어려움을 겪고 있는 지역 중소기업을 위해 100억원 규모의 구조고도화 자금을 추가 지원한다고 1일 밝혔다. 상반기 300억원에 이어 올해 총 400억원을 지역 중소기업에 융자로 제공하게 된다.

올해 초 발표된 '2025 광주경제 다함께 착착착(착한 소비·착한 금융·착한 일자리)' 프로젝트 일환으로 추진되는 이번 지원 사업은 광주에 사업장을 둔 제조업 전업률 30% 이상인 기업을 대상으로 한다.

지원 규모는 시설자금 최대 10억원과 운전자금 최대 3억원으로 구성되며, 상환 조건은 각각 3년 거치 5년 균분상환, 1년 거치 2년 균분상환이다. 인증 우대기업의 경우 추가 지원도 가능하다.

주목할 만한 점은 현재 시중 금리보다 낮은 연 2.12%의 저금리로, 매출액 또는 영업이익이 10% 이상 감소한 기업에는 추가로 0.5%포인트를 인하해 기업의 금융 부담을 크게 완화할 예정이다.

자금 신청은 1일부터 자금 소진 시까지 가능하며, 광주경제진흥상생일자리재단의 기금융자관리시스템을 통해 온라인으로 진행된다. 이후 광주은행, IBK기업은행, 농협(중앙회), KB국민은행, 신한은행, 하나은행, 우리은행, 한국산업은행 등 8개 은행의 심사를 거쳐 최종 대출이 실행된다.





홍나순 창업진흥과장은 "이번 구조고도화자금 추가 지원으로 중소기업의 생산·서비스 기반을 강화하고, 경영 안정에 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 지원 한도 증액 등 지역 기업의 수요에 맞춘 다양한 정책을 검토해 추진하겠다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

