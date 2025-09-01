한국투자증권, 2025년 하반기 신입사원 공개채용

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국투자증권은 2025년 하반기 신입사원 공개채용을 실시한다고 1일 밝혔다.

모집 부문은 프라이빗뱅커(PB), 기업금융(IB), 프로젝트파이낸싱(PF), 운용, 홀세일, 퇴직연금, 리서치, 경영관리, 리스크관리, IT·디지털 등 전 사업 부문이다. 지원 자격은 대학 학사 이상 기졸업자 또는 2026년 2월 졸업 예정자다. 지원서류는 오는 10월 1일 오후 5시까지 한국투자증권 채용 포털에서 접수한다. 이후 직무역량평가와 세 차례의 면접, 채용 검진을 거쳐 최종 합격자를 선발한다.

김남구 한국금융지주 회장, 김성환 한국투자증권 사장은 이달 대학 채용설명회를 통해 학생들과 직접 만난다. 올해로 23년째 채용설명회에 참석 중인 김 회장은 오는 16일과 23일 서울대, 고려대를 각각 찾는다. 금융권에서 오너 회장이 신입사원 채용을 위해 대학교 연단에 직접 서는 일은 이례적이라는 평가다. 김 사장은 9일 연세대, 18일 한양대 채용설명회에 참석한다.





채용설명회는 해당 학교 재학생뿐만 아니라 타 대학 학생도 누구나 참석할 수 있다. 설명회 참석자가 입사 지원할 경우 서류 전형에 가점을 부여한다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr

