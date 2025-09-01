한국 코카콜라, 에피 어워드 코리아 최고상 '그랜드 에피' 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

블루리본 서베이와 협업한 미식 마케팅 캠페인



한국코카콜라는 '2025 에피 어워드 코리아(Effie Awards Korea)'에서 '2024 코카-콜라 레드리본 캠페인'으로 최고상인 '그랜드 에피(Grand Effie)'를 수상했다고 1일 밝혔다.

한국 코카-콜라 마케팅 이상수 디렉터(중앙) (우)이서진 시니어 매니저, (좌)이창민 매니저 등이 '2025 에피 어워드 코리아(Effie Awards Korea)'에서 '2024 코카-콜라 레드리본 캠페인'으로 최고상인 '그랜드 에피(Grand Effie)'를 수상한 후 기념촬영을 하고 있다. [사진=한국 코카-콜라 제공]

레드리본 캠페인은 국내 대표 미식 평가서 '블루리본 서베이'와 협업해 전국의 맛집을 '레드리본 레스토랑'으로 선정한 프로젝트다. 코카-콜라의 상징색인 레드를 접목한 새로운 맛집 가이드를 제시하며, 지도 애플리케이션(앱) 연동 '레드리본 맛집 리스트', 매장 인증 스티커 등을 통해 소비자 경험을 확장했다.

1968년 미국에서 출범한 에피 어워드는 현재 전 세계 125개국에서 열리는 권위 있는 마케팅 시상식이다. 단순히 창의성뿐 아니라 실질적인 성과와 소비자 반응을 종합 평가하는 만큼, 이번 수상은 코카-콜라가 국내 외식 문화 속에서 차별화된 소비자 경험을 창출하고 로컬 비즈니스와 상생 모델을 구축했다는 점에서 의미가 있다.

이상수 한국 코카-콜라 마케팅 디렉터는 "레드리본 캠페인은 창의적 아이디어와 실행력을 바탕으로 소비자에게 '맛집에는 코카-콜라가 있다'는 경험을 제공했다"며 "앞으로도 미식 문화 속에서 코카-콜라가 중심이 될 수 있도록 혁신적인 마케팅 활동을 이어가겠다"고 말했다.





한편 코카-콜라는 올해 '레드리본 맛집 리스트'를 1500여 곳으로 확대하고, 유명 셰프 8인의 레스토랑과 협업한 스페셜 메뉴를 선보이는 '레드리본 위크'를 개최했다. 또한 서울 해방촌 신흥시장과 손잡고 거리와 주요 다이닝 레스토랑에 브랜딩을 적용한 '코카-콜라 X 신흥시장 프로젝트'를 진행하며 외식 문화를 다양하게 확장하고 있다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

