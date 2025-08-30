[뉴욕증시]알리바바 AI 칩 개발에 기술주 타격…나스닥 1.15% ↓

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

알리바바, 자체적으로 차세대 AI 관련 칩 개발·시험

AI 칩 수요 감소 불안감 퍼지며 기술주 하락

뉴욕증시의 3대 주가지수가 29일(현지시간) 동반 하락했다. 중국 전자상거래업체 알리바바가 차세대 인공지능(AI) 칩을 자체 제작했다는 소식에 미국 AI 칩 수요 감소 불안감이 퍼지면서 기술주가 하락했다.

29일(현지시간) 다우존스30산업평균지수는 전거래일보다 92.02포인트(0.20%) 내린 4만5544.88에 거래를 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 41.60포인트(0.64%) 하락한 6460.26, 나스닥종합지수는 249.61포인트(1.15%) 떨어진 2만1455.55에 장을 마감했다.

알리바바는 자체적으로 차세대 AI 관련 칩을 개발해 시험 중이다. 알리바바의 기존 AI 프로세서는 TSMC가 제조했으나 이제는 자체적으로 생산하는 단계에 이르렀다.

다른 중국 기술기업도 엔비디아의 H20 칩을 대체할 제품의 개발에 열을 올리면서 기술주 투자 심리는 급랭했다.

앞서 중국 정부는 공공 소유 데이터센터의 컴퓨팅 칩 중 절반 이상을 중국 업체로부터 공급받도록 요구하기 시작했다. 알리바바를 비롯한 중국 기업들이 고성능 AI 칩을 생산하기 시작하면 미국 기술기업에겐 악재가 될 수 있다.

이날 엔비디아와 브로드컴의 주가는 3% 넘게 떨어졌다. 필라델피아 반도체지수도 3% 넘게 하락했다. TSMC, ASML, AMD, Arm, 램리서치, 마이크론테크놀러지 등도 3% 안팎의 하락세를 보였다. 반면 뉴욕증시에 상장된 알리바바의 주식예탁증서(ADR) 가격은 13% 급등했다.

다만 이날 조정에도 시장에선 낙관론이 여전하다. 노스라이트자산운용의 크리스 자카렐리 최고투자책임자(CIO)는 "9월은 일반적으로 연중 가장 부진한 달이지만 현재 강세장을 꺾을 만한 요인은 보이지 않는다"며 "9월이나 10월에 변동성이 발생한다면 좋은 매수 기회가 될 가능성이 크다"고 말했다.

이날 발표된 7월 미국 개인소비지출(PCE) 가격지수는 예상치에 부합하면서 증시에 큰 영향을 미치진 못했다. 미국 상무부는 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 PCE 가격지수가 7월 기준 전월 대비 0.3% 상승했다고 발표했다. 전년 동기와 비교하면 2.9% 올랐다.

전품목 PCE 가격지수는 전월비 0.2%, 전년 대비로는 2.6% 상승했다. 모두 시장 예상치에는 부합했다.





시가총액 1조달러 이상의 기술기업은 알파벳을 제외하고 모두 하락했다. 알파벳은 최근 AI 산업에서 탄탄한 기술력을 인정받아 이날도 사상 최고치를 기록했다.





