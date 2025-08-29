스타코링크, 유상증자 납입 완료…최대주주 '위더스'로 변경

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

스타코링크는 유상증자 납입으로 최대주주가 '위더스'로 변경됐다고 29일 밝혔다.

스타코링크는 위더스를 대상으로 한 65억원 규모 유상증자가 이날 납입 완료했다고 공시했다. 이번 유상증자 신규 발행 주식수는 총 258만여주로 위더스는 이 회사 지분 44.48%를 확보하며 최대주주에 올랐다.

위더스는 경기도 용인시에 위치한 전자부품 제조및 설계디자인업을 영위하는 기업이다. 지난해 매출액 200억원과 영업이익 46억원을 기록했다. 총자산 303억원, 순자산 178억원을 보유했다. PCB(인쇄회로기판) 등 반도체 장비 유지보수에 필요한 부품을 생산한다.

스타코링크는 지난 4월 매출채권 이외에서 손상차손 발생 사실을 공시하며 거래가 정지됐다. 이후 실질심사 대상으로 선정된 후 지난달 기업심사위원회에서 상장폐지 결정을 받았다. 이에 회사는 이의신청서를 접수하고 코스닥시장위원회를 기다리고 있다. 한국거래소는 다음달 2일 내에 위원회를 열고 스타코링크의 상장 유지 여부를 판단한다.

스타코링크는 원래 게임 업체였으나 지난해 조선선실 기자재 업체인 스타코를 인수해 합병했다. 스타코는 1992년 설립된 회사로 선실용 방화벽, 방화천장재, 방화문, 조립실 욕실, 객실 등 선실 기자재를 제조해 납품한다. 주요 고객사는 대형 조선사다.





회사는 유상증자 납입으로 자금을 조달하고 최대주주도 변경된 만큼 경영 정상화에 속도를 낸다는 구상이다. 회사 관계자는 "거래정지 이후 신용도 측면에서 여러 어려움이 있었다"며 "현재 조선 업황이 호황인 만큼 빠른 성장을 기대한다"고 말했다.





