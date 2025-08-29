부산항만공사, ‘2025 BPA ESG·혁신 Week’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

9월 1∼5일, ESG 세미나·안전 점검·지역사회 나눔 등 15개 프로그램 운영

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 오는 9월 1일부터 5일까지 '2025 BPA ESG·혁신 Week'을 개최한다.

올해로 2회째를 맞는 이번 행사는 'BPA ESG, 0 to 100'을 주제로 진행된다.

'0'은 환경 영향 최소화, '50'은 협력사·지역사회와의 상생·협력, '100'은 신뢰 구축을 의미하며, BPA가 지향하는 ESG 경영의 방향성을 담았다.

ESG 경영의 중요성이 커진 흐름을 반영해 지난해 6개 프로그램에서 올해는 총 15개 프로그램으로 규모를 대폭 확대했다.

행사 기간 BPA 임직원과 부산항 협력사가 함께하는 ▲ESG 세미나와 실천 캠페인 ▲청렴문화 확산 활동 ▲경영진 현장 안전 점검 ▲생활 속 친환경 실천 ▲지역사회 나눔 활동 ▲디지털 혁신 워크숍 등이 요일별로 진행된다.

하이라이트 행사인 '제3회 지속가능 ESG경영 세미나'는 9월 4일 부산항국제전시컨벤션센터에서 열린다.

이번 세미나는 'ESG, 부산항의 지속가능 성장의 열쇠'를 주제로 ▲ESG 경영 준비 과제 ▲중견기업(테크로스) ESG 도입 사례 ▲중소기업(GSB솔루션) 안전경영 사례 ▲영화를 통한 인권 감수성 교육 등 4개 세션으로 꾸려진다.

이 밖에 바자회(9월 2일), 폐자원 새활용 봉사활동(9월 3일∼11월 5일), ESG 세미나(9월 4일), 혁신 디지털 워크숍(9월 5일) 등은 일반 시민도 참여할 수 있다. 참가 신청은 포스터 내 QR코드 또는 BPA ESG경영실을 통해 가능하다.





송상근 BPA 사장은 "BPA ESG·혁신 Week을 통해 부산항이 지향하는 ESG 가치가 시민들과 널리 공유되길 바란다"며 "앞으로도 부산항 전반에 ESG 실천 문화를 확산해 나가겠다"고 말했다.

부산항만공사 ‘2025 BPA ESG·혁신 Week’ 포스터.

