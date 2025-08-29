원가 1000원 vs 빵값 유독 비싸... 슈카월드 빵집 팝업 논란

슈카월드, 성수동에 베이커리 팝업 오픈 예고

팝업 기획 의도는 '빵플레이션' 현상 대응

'빵플레이션' 이유로 인건비와 유통 구조 꼽혀

구독자 360만명을 보유한 경제 유튜버 '슈카월드'가 한국의 빵값 상승에 대응하기 위해 베이글과 소금빵 등을 최저 990원에 판매하는 팝업스토어를 연 가운데, 이를 두고 누리꾼의 시선이 크게 엇갈리고 있다. 빵집을 운영하는 자영업자는 "원가가 1000원인데 졸지에 비싼 가격에 빵을 파는 사람이 됐다"며 불만을 터뜨렸고, 소비자인 누리꾼은 "한국의 빵값이 유독 비싼 건 맞지 않느냐"고 반박했다.

앞서 슈카월드는 코믹스 채널 '이런 식빵' 시리즈에서 빵값 상승의 배경이 되는 인건비원재료 비용 구조를 분석하고, 직접 제빵 과정에 참여하는 모습을 공개하며 팝업 오픈을 예고했다. 유튜브 채널 '슈카월드 코믹스'

AD

슈카월드는 공간·브랜드 기획사 글로우서울과 협업해 30일 서울 성수동에서 베이커리 팝업 'ETF 베이커리'를 연다. 슈카월드는 이번 팝업에 '빵플레이션' 현상에 대응해 기획한 것이라 밝힌 바 있다. 빵플레이션이란 빵과 인플레이션의 합성어로 국내 빵값이 매년 최고치를 경신하는 현상이 이어지자 만들어진 신조어다.

앞서 슈카월드는 코믹스 채널 '이런 식빵' 시리즈에서 빵값 상승의 배경이 되는 인건비·원재료 비용 구조를 분석하고, 직접 제빵 과정에 참여하는 모습을 공개하며 팝업 오픈을 예고했다. 글로우서울은 주요 원재료를 산지 직송 방식으로 공급받아 유통비를 줄였다고 설명했다. 주요 빵 가격은 소금빵·플레인 베이글·바게트 990원, 식빵·무화과 베이글 1990원, 명란 바게트 2450원, 오메기 단팥빵 2930원, 표고버섯 트러플 치아바타 3490원, 복숭아 케이크 2호 1만 8900원 등이다.

글로우서울 관계자는 "이번 팝업은 단순한 판매 공간이 아니라 '빵플레이션'이라는 사회 현상을 소비자가 직접 공감할 수 있도록 기획된 프로젝트"라며 "가격 부담을 낮추면서도 산지 신선함을 담아낸 메뉴를 통해 '빵값은 비싸다'는 인식을 뒤집고 일상적으로 즐길 수 있는 베이커리를 지향한다"고 밝혔다.

한국 빵값 정말 비쌀까? '빵플레이션' 이유 살펴보니

슈카월드 유튜브를 통해 빵 가격이 알려지자 빵집을 운영하는 이들은 불편한 심정을 드러냈다. 슈카월드로 인해 자신들이 폭리를 취한다는 이미지가 생길까 봐 우려된다는 반응이 주였다. 한 자영업자는 "나는 소금빵이 하루에 1000개, 1만개씩 팔려도 990원에는 절대 못 판다. 빵 하나 원가가 1000원인데 어떻게 파나. 판매가에 거품이 낀 게 아니라 유통에 거품 껴서 값을 못 내리는 거다"고 했다.

또 다른 자영업자는 "며칠 전부터 매출이 급속도로 떨어지더니 손님이 '왜 이렇게 비싸게 파냐. 유튜버가 990원에 파니 빵값이 비싸서 못 사 먹겠다'고 한마디하고 가셨다"며 "새벽 4시 반부터 일어나 작업하는데 허무하다"고 했다. 이어 "그래도 한입 물었을 때 행복할 수 있는 빵을 만들려고 3~4시간 자며 공부하고, 마진 적게 가져가려고 노력하는데, 이렇게 매도당하니 참 씁쓸하다"고 전했다.

반면 소비자인 누리꾼 의견은 달랐다. 이들은 "한국 빵값 비싼 건 맞지 않나. 소금빵을 3000원에 파는 게 더 말이 안 된다" "소비자 입장에서는 당연히 저렴한 게 좋은 것 아닌가. 본인이 싸게 팔겠다는데 자본주의 사회에서 그런 것도 욕먹어야 하나" 등의 반응을 보였다. 여기에 일시적으로 영업하는 팝업스토어라는 점을 고려해야 한다는 이들도 있었다. "옆에 빵 가게 차린 것도 아니고 팝업스토어가 시장 혼란 일으킬 정도면 장사 접어야 하는 것 아니냐", "이벤트성 팝업스토어라 더 저렴하게 팔 수 있을 테니 자영업자들에게 왜 비싼 가격 받냐고 항의하는 건 옳지 못한 것 같다" 등이었다.

이 가운데, 통계청 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 지난달 빵의 소비자물가지수는 138.55였다. 기준연도인 2020년과 비교해 38.55% 오른 수치다. 한국의 빵값은 주요 선진국과 비교해도 높은 수준이다. 올해 기준 한국의 식빵(500g) 가격은 평균 약 3.06달러(약 4200원)로, 이는 미국(3.64달러)보다는 낮지만, 일본(1.2달러)이나 프랑스(1.19유로·1930원)보다 훨씬 비싸다.





AD

전문가들은 한국 빵값이 비싼 이유로 높은 인건비와 복잡한 유통 구조 등을 꼽는다. 한국은 밀의 99% 이상을 수입에 의존해 국제 곡물 가격과 환율 변동에 민감하다. 제빵업계의 인건비 비율은 전체 원가의 28.7%에 달해 식품 제조업 평균(8.1%)의 3배를 넘는 것으로 알려졌다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>