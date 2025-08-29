경북대, 교육부 '인문사회연구소 지원사업'에 2개 연구소 선정…39억5000만원 확보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북대학교(총장 허영우)는 러시아·유라시아연구소와 인문학술원 고고과학연구센터가 교육부와 한국연구재단이 주관하는 '인문사회연구소 지원사업'에 각각 선정됐다고 29일 밝혔다.

인문사회연구소 지원사업은 인문사회 학술생태계의 연구 거점으로서 순수학문 연구 진흥과 장기적인 교육정책 제시에 기여하는 연구소를 지원하는 사업이다.

올해는 전국에서 259개 과제가 신청돼 38개 과제(순수학문형 35개, 문제해결형 3개)가 선정됐다.

선정된 연구소에는 연평균 3억3800만원씩 최대 6년간(3+3) 연구비가 지원된다.

경북대는 순수학문형에 2개 연구소가 선정되며 최대 39억5000만원의 연구비를 확보하게 됐다.

이번 사업 선정으로 러시아·유라시아연구소는 윤영순 노어노문학과 교수를 연구책임자로, '폭력의 시대, 이야기하는 인간: 호모파불란스의 존재론' 과제를 수행한다.

극단적 폭력의 시대에 인간이 어떻게 살아가야 할 것인지를 1920년대부터 현재까지 100여년에 걸쳐 언어 활동과 서사를 통해 고찰하는 내용이다.

인문학술원 고고과학연구센터는 '유적·고고과학 통합정보의 GIS 기반 DB 구축' 과제를 추진한다.

책임연구자는 곽승기 고고인류학과 교수가 맡았다.

이 과제는 한국 고고학 유적 조사와 고고과학 분석 자료를 활용해 지속 가능한 형태의 GIS 기반 데이터베이스를 작성하고 서비스 플랫폼을 만들어 공유하는 것을 목표로 한다.





경북대 정재훈 인문대학장은 "이번 선정은 경북대가 인문학 분야에서 연구를 선도하고 있음을 보여주는 성과이며, 학문후속세대 양성에도 중요한 밑거름이 될 것이다"고 밝혔다.





