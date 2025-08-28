'사인 메뉴판' 건넨 트럼프…비서실장 "무엇보다 중요한 성과는 신뢰"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강훈식 비서실장 28일 기자간담회

"큰 산 넘었지만 가야 할 길 남았다"

강훈식 비서실장이 28일 용산 대통령실에서 기자간담회 중 트럼프 대통령에게 본인이 받은 선물에 대해 설명하고 있다. 그 앞에 트럼프 대통령의 사인이 있는 마가 모자, 오찬 메뉴판, 비서실장 명패 등이 놓여 있다. 연합뉴스

강훈식 대통령실 비서실장은 28일 한미 정상회담의 최대 성과로 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령 간의 굳건한 신뢰 관계를 꼽았다.

강 비서실장은 이날 용산 대통령실 기자간담회에서 "외교도 결국 사람이 하는 일"이라면서 "정상 간 신뢰는 국가 간 관계 발전의 토대이자 출발점"이라고 말했다. 그러면서 "두 정상은 양국 관계에 대한 미래 청사진을 공유했고 한반도 비핵화를 통한 대화의 필요성에도 뜻을 모았다"고 강조했다.

강 비서실장은 트럼프 대통령으로부터 직접 받은 기념품을 공개하며 일화를 소개하기도 했다. 강 비서실장에 따르면 트럼프 대통령은 정상 간 오찬장에서 수기로 작성된 메뉴판에 직접 서명을 해주며 "기념품으로 가지면 도움이 될 것"이라고 말했다. 백악관 내부 기념품 가게에서도 마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게) 모자를 받은 우리 인사들에게 직접 사인을 해줬다고 한다.

이와 관련해 강 비서실장은 "(트럼프 대통령이) 모자까지 서명을 한 40번 50번 일일이 했다"며 "나름의 정성 들이고 있다는 인상을 지울 수 없었다"고 회상했다. 또 강 비서실장은 "트럼프 대통령이 혹시나 예상하지 않은 행동을 해서 한미 관계가 경색되면 어쩌나 하는 두려움이 있었다"면서 "서명과 함께 많은 부분 (두려움이) 해소됐다 느낄 수 있는 장면이었다"고 얘기했다.

다만 강 비서실장은 "큰 산을 넘었지만 가야 할 길이 남았다"면서 "국제 정세는 여전히 요동치고 있고, 미국과의 협상은 끝날 때까지 끝나지 않는 계속 협상이 뉴노멀이 될 것"이라고 내다봤다.

이 대통령의 역할에 대해서는 강 비서실장은 "발군의 역량을 보였다"고 전했다. 이 대통령은 여러 채널로 정보를 수집해 직접 협상과 메시지를 준비했다고 한다. 강 비서실장은 "정부와 대통령실도 맡은 바 소임을 다해 이만한 성과를 냈다고 생각한다"고 분석했다.

수지 와일스 미국 대통령 비서실장과 만난 이유와 관련해서는 "정책결정권자와의 네트워크가 절실했다"고 털어놨다. 강 비서실장은 한미 정상회담 기간 이례적으로 미국의 비서실장과 만나 핫라인을 구축했다.





그는 "생각보다 백악관과의 직접적인 커뮤니케이션을 하기 쉽지 않다고 판단했다"면서 "그렇다면 다른 방식으로라도 찾아야 한다는 인식이 있었다"고 말했다.





