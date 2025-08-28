장동혁, 연찬회서 "李정권과 싸우기 위해 전쟁터 나가는 출정식"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국민의힘, 인천서 1박2일 연찬회

송언석 "與, 야당 부정…강력 투쟁"

장동혁 국민의힘 대표는 28일 국민의힘 연찬회에 참석해 "이재명 정권과 싸우기 위해 전쟁터로 나가는 출정식이 됐으면 좋겠다"고 밝혔다.

국민의힘 장동혁 대표가 28일 인천국제공항공사 항공교육원에서 열린 2025 국민의힘 국회의원 연찬회에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

장 대표는 이날 오후 인천 중구 인천국제공항공사 항공교육원에서 열린 연찬회 인사말을 통해 "저도 죽기를 각오하고 맨 앞장서 싸우겠다"며 이같이 말했다.

장 대표는 "우리 앞에 있는 건 희망이 아니다. 우리 앞에는 탄압과 억압이 있다. 지금 우리 앞에는 고난과 눈물 있다"며 "국민의힘은 이제 투쟁하고 혁신해야 한다"고 했다.

이어 "투쟁과 혁신으로 국민에게 희망을 줘야 한다"며 "이재명 정권의 국가 허물기와 실정을 막아내기 위해 우리가 투쟁하고 혁신해야 한다"고 설명했다.

장 대표는 "투쟁과 혁신에는 자기희생도 필요하다"며 "그래서 이번 연찬회가 우리의 가죽을 벗기고 희생을 통해 혁신을 이루겠다는 다짐을 하는 장이 됐으면 좋겠다"고 덧붙였다.

송언석 국민의힘 원내대표는 개회사에서 "정부·여당이 하는 정책이나 입법, 제도 설계 중 국민과 국익에 보탬이 되는 것은 얼마든지 협조를 해야 하지만 하는 것을 보니 제대로 하는 게 없다"며 "적절한 대안을 제시하고 싸울 건 싸워야 한다"고 말했다.

송 원내대표는 전날 국회 본회의에서 더불어민주당 반대로 국민의힘 추천 몫 국가인권위원회 위원 선출안이 부결된 것을 언급하며 "야당 존재 자체를 부정하는 것으로 간주하고 강력하게 투쟁해야 한다"고 했다.





이어 "9월 정기국회를 어떤 식으로 대응할지를 포함해서 오늘 각 분임 토론 시간에 의원들이 진지하고 깊이 있게 대안을 모색해주길 부탁드린다"고 덧붙였다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr

인천=장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

