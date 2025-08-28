北 "김정은, 시진핑 초청으로 곧 방중…전승절 행사 참석"(상보)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김정은 북한 국무위원장이 오는 9월3일 중국 베이징에서 개최되는 중국의 항일전쟁 승리(전승절) 80주년 기념 열병식 행사에 참석한다.

김정은 북한 국무위원장(조선중앙TV화면). 연합뉴스

28일 오전 북한 조선중앙통신은 "김정은 동지께서 중국인민항일전쟁 및 세계반파쑈(쇼)전쟁승리 80돐(돌) 기념행사에 참석하시기 위하여 중화인민공화국을 방문하게 된다"고 밝혔다. 아울러 이번 방중은 시진핑 중국 국가주석의 초청에 따른 것이라고 덧붙였다.

이날 북한측의 발표와 비슷한 시각에 중국 정부도 김 위원장의 방중을 공식화했다. 훙레이 중국 외교부 부장조리(차관보)은 이날 전승절 80주년 기념활동 준비상황 브리핑을 통해 총 26명의 정상급 참석 인사 명단을 발표했는데, 여기에 김 위원장이 포함됐다. 외에 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 베트남·라오스·인도네시아·말레이시아 등 정상이 참석한다고 밝혔다.





한국에서는 우원식 국회의장이 참석할 예정이다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr

