HDC현산 "송파한양2차에 미래형 건강관리 서비스 도입"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

관련 업체와 제휴…차세대 헬스케어 플랫폼 제안



HDC현대산업개발이 송파한양2차 재건축사업에 비대면 진료와 멘탈케어 등 차세대 건강관리 서비스를 도입하겠다고 제안했다.

AD

HDC현대산업개발은 최근 비대면 진료 플랫폼 '웰체크', 멘탈케어 솔루션 전문기업 '옴니씨앤에스', 휴식가전 글로벌 브랜드 '세라젬'과 전략적 제휴를 체결하고 토탈 헬스케어·웰니스 서비스를 도입한다고 27일 밝혔다.

이번 제안은 아파트가 단순한 주거공간을 넘어 국내 최초로 '라이프 케어 플랫폼'을 도입한다는 점에서 눈길을 끈다. 입주민의 삶의 질을 전반적으로 향상시키겠다는 HDC현대산업개발의 주거 철학을 엿볼 수 있다. 모든 서비스는 HDC현산이 개발한 모바일 앱을 통해서도 이용할 수 있다.

웰체크와의 협력을 통해 단지 내 전용 공간이나 자택에서 전문 의료진과 비대면 상담과 진료를 받을 수 있다. 만성 질환 관리는 물론 간단한 질환에 대한 신속한 진료를 받을 수 있다.

옴니씨앤에스는 뇌파와 맥파 등 생체신호를 기반으로 스트레스 지수와 두뇌 건강 등을 측정해 맞춤형 치유 콘텐츠도 제공한다. 입주민들은 정신 건강 관리와 스트레스 완화, 집중력 향상, 수면 개선 등 멘탈케어 서비스를 일상에서 누릴 수 있다.

세라젬은 척추, 순환, 휴식, 뷰티, 영양, 운동, 정신 등 7개 분야에서 건강한 삶을 도와주는 '7케어 솔루션'을 도입한다. 입주민들은 척추 의료가전과 안마의자 등 다양한 웰니스 기기를 통해 피로회복과 재충전의 시간을 가질 수 있다.





AD

HDC현대산업개발관계자는 "이번 3개 전문기업과의 전략적 제휴는 송파한양2차 아파트가 입주민의 건강과 행복까지 책임지는 '라이프케어 플랫폼'으로 진화하는 출발점"이라며, "앞으로도 글로벌 기업들과의 파트너십 확대를 통해 미래 주거 트렌드를 선도하고, 입주민들에게 차별화된 주거가치를 제공하겠다"고 강조했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>