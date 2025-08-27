트럼프, 러, 종전 합의 안 하면 강력 제재…"세계전쟁은 안 돼"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

푸틴·젤렌스키 연쇄 회동에도 성과 없어

종전 협상 답보

도널드 트럼프 미국 대통령은 26일(현지시간) 러시아와 우크라이나가 종전에 합의하지 않을 경우 러시아에 강력한 경제 제재를 부과하겠다고 경고했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 주재한 국무회의에서 취재진으로부터 관련 질문을 받고 "우리는 (전쟁) 종식을 원한다"면서 "우리에겐 경제 제재 조치가 있다. 세계 대전으로 가는 걸 원치 않기 때문에 경제 제재를 말하는 것"이라고 밝혔다.

그는 "나는 (종전) 합의를 보고 싶다. 만약 내가 행동에 나서야 한다면, 내 머릿 속에 있는 건 매우, 매우 심각한 것이다. 하지만 나는 전쟁이 끝나길 원한다"고 말했다.

그러면서 "세계 대전이 되게 하지 말자. 경제 전쟁이 되게 하자"며 "경제 전쟁은 나쁠 것이고, 러시아에 나쁠 것"이라고 강조했다.

이는 군사적 확전 대신 경제적 제재 카드를 활용하겠다는 메시지로, 러시아를 협상 테이블로 끌어내려는 압박으로 보인다.

트럼프 대통령은 러시아 푸틴 대통령, 우크라이나 젤렌스키 대통령, EU 정상들을 잇달아 만나며 종전 합의 중재자 역할을 자임해 왔다. 그러나 러시아와의 협상은 별다른 성과 없이 끝났고 종전 협상은 여전히 답보 상태에 머물러 있다.

트럼프 대통령은 지난 23일엔 "나는 전쟁과 관련한 어떤 것에 대해서도 전혀 기쁘지 않다"며 향후 2주 뒤 우크라이나 전쟁과 관련한 중요한 결정을 할 것이라는 입장을 밝힌 바 있다.





트럼프 대통령은 이날 취재진에게 "젤렌스키도 꼭 순수하지는 않다. 탱고를 추려면 두 사람이 필요하다"고 했다. 종전 협상이 지지부진한 이유가 러시아에만 있는 것이 아니라 우크라이나에도 일정 부분 책임이 있다는 점을 지적한 것으로 풀이된다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

