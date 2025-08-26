중국 대문호 루쉰 흡연벽화 두고 논란…"청소년 흡연 조장" 지적도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

루쉰기념관 "익숙한 벽화 바꾸기 어렵다"

중국의 대표 문호 루쉰(魯迅·1881~1936)의 흡연 장면이 담긴 벽화를 둘러싸고 중국 내에서 논란이 일고 있다.

25일(현지시간) 저장성 사오싱에 위치한 루쉰기념관 측은 최근 루쉰의 벽화를 두고 "청소년 흡연 등에 부정적 영향을 끼친다는 비판과 동시에 벽화를 그대로 유지해야 한다는 의견이 동시에 제기되고 있다"고 밝혔다.

문제의 벽화는 2003년 완공된 '루쉰 고향(故里)' 관광지 입구에 설치된 작품으로, 루쉰이 연기 나는 담배를 손에 들고 있는 모습을 담고 있다. 이 관광지는 중국 내 최고등급인 국가 5A급 관광지로 지정돼 있다.

중국 저장성 사오싱에 위치한 '루쉰 고향' 관광지의 벽화. 루쉰구리(魯迅故里) 유한공사 사회관계망서비스·연합뉴스

AD

논란은 최근 한 누리꾼이 "기념관 벽에 루쉰의 흡연 장면이 있으면 청소년을 오도할 수 있다"며 벽화 교체를 요구하면서 시작됐다. 이 누리꾼은 벽화를 본 일부 관람객들이 실외에서 모여 흡연해 타인의 건강에 해를 끼칠 수 있다고도 했다. 해당 주장은 중국 언론에 보도됐고, 웨이보 등 사회관계망서비스(SNS)에서도 큰 주목을 받았다.

반면 벽화를 그대로 유지해야 한다는 의견도 적지 않다. 루쉰기념관 측은 벽화 철거에 반대하는 시민들의 민원 전화가 100통 넘게 접수됐다고 밝혔다. 루쉰의 장손도 현지 매체와의 인터뷰에서 "모두 자신의 의견을 밝힐 권리가 있지만, 벽화를 수정할지는 다른 문제"라고 부정적 견해를 밝혔고, 온라인상에서는 "이 이미지는 매우 전형적인 것으로, 대중이 못 견딜 정도의 유혹이 아니다"라는 목소리도 나왔다.





AD

루쉰기념관 측은 "많은 관광객 사이에서 이미 익숙한 이미지를 바꾸기 쉽지 않다"면서 벽화를 유지하겠다는 의사를 밝혔다. 이어 "루쉰은 중국 현대 신흥 목각의 창시자로, 벽화는 목각 형식으로 표현됐다"면서 "담장은 이미 만들어진 지 22년 된 '루쉰 고향'의 일부분"이라고 덧붙였다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>