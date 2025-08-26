마포구, 11개 지역상권·관광 연결 ‘마포상생앱’ 출시

내달 1일 오픈 기념식·홍보단 발대식
서울 마포구(구청장 박강수)가 지역 상권과 관광자원을 하나로 연결한 통합 모바일 플랫폼 ‘마포상생앱’을 다음 달 1일 정식 출시한다.
마포상생앱은 ‘지역 소상공인을 위한 착한 관광 플랫폼’을 슬로건으로 개발됐다. 지역 11대 상권과 주요 관광명소에 대한 정보를 제공하고, 매장 정보 검색, 도보 내비게이션, 다국어 안내 등 다양한 기능을 지원해 관광객과 주민 모두에게 편의성을 높였다.
또한 AR 인증샷 촬영과 게임 요소를 포함해 체험형 관광 콘텐츠로 차별화를 시도했다. 음식점, 카페, 병원, 약국 등 업종별 검색은 물론, 영업시간·메뉴·배달·주차 여부까지 상세 정보를 확인할 수 있다. 지난 5월 운행을 시작한 마포순환열차버스의 실시간 운행 현황과 티켓 예매·결제·환불도 앱에서 원스톱으로 처리할 수 있다.
구정 소식과 행사 정보도 앱을 통해 통합 제공된다. 마포구 공식 사회관계망서비스(SNS), 홈페이지, 뉴스레터와 연계해 주민들이 최신 소식을 손쉽게 접할 수 있도록 했다.
정식 출시에 앞서 이벤트도 마련됐다. 오는 31일까지 앱을 내려받은 후 초성 퀴즈에 응모하면 추첨을 통해 100명에게 모바일 쿠폰을 증정한다. 9월 한 달간은 다운로드 인증 이벤트와 순환열차버스 티켓 인증 이벤트가 진행돼 선착순 경품과 추가 추첨 경품이 제공된다.
정식 오픈 기념식은 9월 1일 오후 3시 마포중앙도서관에서 열린다. 행사에서는 앱 기능 소개와 홍보영상 상영, 지역 상인과 주민이 함께하는 마포상생앱 홍보단 발대식도 진행된다.
박강수 마포구청장은 “마포상생앱은 자치구 최초로 지역 상권과 관광을 한데 모은 통합 플랫폼으로, 주민에게는 편리함을, 소상공인에게는 또 다른 기회를, 관광객에게는 마포만의 숨은 매력을 소개하는 창구가 될 것”이라며, “앞으로도 주민들의 의견을 반영해 더 나은 서비스와 혜택을 제공해 더 많은 분이 즐겁게 마포를 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
