정읍시, 30일 'The 맛있는 K-클래식' 공연

오후 7시 정읍사예술회관…관람료 무료

전북 정읍시는 오는 30일 오후 7시 정읍사예술회관에서 정읍YMCA가 주관하고 아미치예술단이 참여하는 청소년 음악여행 시리즈의 첫 무대 'The 맛있는 K-클래식' 공연이 열린다고 26일 밝혔다.

‘The 맛있는 K-클래식’ 공연 포스터. 정읍시 제공

이번 공연은 지역 청소년에게 폭넓은 문화 경험을 제공하고, 정읍과 우리 노래를 성악 작품으로 재해석해 '우리 음악도 충분히 재미있다'는 메시지를 전하려는 취지다.

프로그램은 '새야 새야', '코스모스를 노래함', '산들바람' 등으로 구성됐다. 약 80분 동안 청소년과 시민 누구나 무료로 관람할 수 있으며, 가족이 함께 즐기기 좋은 토요일 저녁 공연으로 기대를 모은다.

최영락 정읍사예술회관장은 "이번 공연이 청소년과 시민이 함께 즐기며 문화적 소양을 넓히는 시간이 되길 바란다"며 "많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

시는 청소년이 문화의 주체로 성장하도록 꾸준히 장을 열고 있다. 앞서 지난 23일 청소년수련관은 '제22회 와락콘서트'를 열어 시민과 청소년이 함께 공감하는 시간을 마련했다. 특히 인문학 코너에선 윤동주 시인의 '별 헤는 밤'을 낭송하며 시가 태어난 시대적 배경과 의미를 되새겨 깊은 울림을 전했다.





정읍YMCA와 청소년수련관은 앞으로도 공연·인문·체험을 아우르는 문화 프로그램을 이어가며, 청소년이 무대와 더 가까워지는 도시 정읍의 문화 저변을 넓혀갈 계획이다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

