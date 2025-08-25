카카오모빌리티, 월구독 서비스 '카카오 T 멤버스' 정식 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'이동 플러스', 월 4900원에 할인·적립

'내차 플러스', 월 5900원으로 주차·내비 할인

카카오모빌리티는 월간 구독 서비스 '카카오 T 멤버스'를 오는 27일 정식 출시한다고 밝혔다.

카카오 T 멤버스는 서비스형 모빌리티(MaaS) 월간 구독상품이다. 내비, 택시, 바이크, 여행 등 카카오 T 서비스의 쿠폰 및 적립 혜택을 제공한다.

카카오모빌리티는 지난해 8월부터 이용자 1만명을 대상으로 카카오 T 멤버스 베타 서비스를 진행했다. 이를 바탕으로 기존 혜택 중심의 '이동 플러스'에 차량 소유자를 위한 '내 차 플러스'를 추가했다.

먼저 이동 플러스는 카카오 T의 이동 서비스에 대해 할인쿠폰과 포인트 적립 중심의 혜택을 제공한다. 월 구독료는 4900원이다. ▲블루파트너스·부스터 이용료 100% 할인쿠폰 ▲바이크, 펫 5% 적립 ▲벤티, 블랙 3% 적립 혜택 ▲렌터카·레저티켓·해외차량호출 등 여행 부문 매월 최대 2만원 상당 할인쿠폰 등의 혜택이 제공된다.

차량 소유자를 위한 '내 차 플러스'는 주차, 내비게이션, 대리운전 등 운전자 편의 증대와 차량 유지비 절감에 초점을 맞췄다. 월 구독료는 5900원이다. ▲주차권·주차패스 등 주차 월 최대 1만원 할인 ▲야간·주말 주차권 특가 ▲카카오내비 월 최대 3000포인트 적립 ▲사고 시 렌터카 대차 등 혜택을 제공한다.





카카오모빌리티 관계자는 "카카오 T 멤버스는 일상에서의 이동과 차량 이용에 실질적인 혜택을 더하고 보다 편리하고 다양한 모빌리티 경험을 제공하기 위해 기획됐다"며 "월 구독 상품을 통해 자주 이용하는 서비스에 대한 맞춤 혜택을 누리시길 바란다"고 전했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

