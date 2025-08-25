본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"대충 쓱싹했다간 큰일"…'세균 득실' 휴대폰 청소, 제일 먼저 할 일은?

서지영기자

입력2025.08.25 09:18

시계아이콘01분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기 글자크기

고농도 알코올·표백제 사용은 금물
외관·내부 회로까지 장기 손상 우려

하루에도 수십 번 넘게 사용하는 스마트폰은 사실상 '세균 온상'이다. 휴대전화 표면에는 수백 종의 세균과 바이러스가 서식하며 화장실 손잡이보다도 세균 수가 많다는 연구 결과도 있다. 그러나 대부분의 사용자는 소독을 소홀히 하거나 오히려 잘못된 방식으로 청소해 기기를 손상시키고 있다는 지적이 나왔다. 전문가들은 위생과 내구성, 경제성을 동시에 지키기 위해 올바른 관리법을 숙지해야 한다고 조언한다.


잘못된 청소 습관, 기기 손상 부른다
"대충 쓱싹했다간 큰일"…'세균 득실' 휴대폰 청소, 제일 먼저 할 일은? 휴대전화를 잘못된 방식으로 청소하면 기기에 점진적인 손상을 가할 수 있다는 경고가 나왔다. 사진은 기사의 이해를 돕기 위해 AI로 생성한 이미지. ChatGPT
AD

미국 과학 전문지 '스터디파인즈'는 최근 보도에서 휴대전화를 잘못된 방식으로 청소하면 기기에 점진적인 손상을 가할 수 있다고 경고했다. 스마트폰 화면은 지문이나 얼룩을 줄이기 위해 '발유막'이라는 얇은 보호층으로 코팅돼 있다. 그러나 알코올 농도가 너무 높거나 염소계 표백제·식초 같은 강력한 화학 성분을 사용하면 이 보호막이 벗겨져 화면 오염이 더 쉽게 발생하고 터치 감도까지 떨어진다.


실제로 애플과 삼성 등 제조사들은 표백제와 과산화수소, 식초 및 강산성 세정제, 스프레이형 유리세정제, 고농도 알코올(70% 초과) 물티슈와 같은 세정제를 사용하지 말 것을 안내하고 있다. 이러한 물질들은 화면 코팅뿐 아니라 기기 외관과 내부 회로에도 장기적인 손상을 유발할 수 있기 때문이다.


안전하고 효과적인 청소법은?
"대충 쓱싹했다간 큰일"…'세균 득실' 휴대폰 청소, 제일 먼저 할 일은? 휴대전화를 잘못된 방식으로 청소하면 기기에 점진적인 손상을 가할 수 있다는 경고가 나왔다. 픽사베이

다행히도 안전한 청소법은 복잡하지 않다. 먼저 스마트폰의 전원을 끄고 충전 케이블·케이스·액세서리를 모두 제거해야 한다. 이후 농도 70%의 이소프로필 알코올이 적셔진 물티슈나 극세사 천을 사용해 화면과 외관을 부드럽게 닦는 것이 권장된다. 이보다 높은 농도는 오히려 코팅층을 손상시킬 수 있다.


또한 액체를 스마트폰에 직접 분사하는 것은 절대 금물이다. 충전 단자나 스피커 홀로 액체가 스며들면 합선, 부식, 침수와 같은 치명적인 손상이 발생할 수 있다. 방수 기능이 있는 기기라고 해서 세정액에 담그는 것은 더욱 위험하다. 시간이 지남에 따라 방수 실링 성능은 저하되기 때문이다. 청소 도구 역시 주의가 필요하다. 휴지나 일반 티슈, 거친 섬유 천은 화면에 미세한 흠집을 남기거나 섬유 찌꺼기를 틈새에 끼이게 할 수 있으므로 피해야 한다.


청소 주기, 얼마나 자주 해야 할까

지나치게 자주 청소하는 것 역시 바람직하지 않다. 과도하게 자주 문지를 경우, 보호막이 빠르게 마모돼 지문과 얼룩이 오히려 더 잘 생길 수 있다. 일반적인 사용 환경이라면 주 1회 정도 정기적으로 관리하는 것이 적당하다. 다만 지하철, 병원, 체육관, 화장실 등 세균에 많이 노출되는 장소를 자주 방문한다면 청소 주기를 늘려주는 것이 좋다.


위생·내구성·경제성…반드시 청소해야 하는 이유

휴대폰은 생활의 필수품으로 자리잡았지만 수백 종의 세균과 바이러스가 서식하고 있는 것으로 조사되고 있다. 특히 오랜 기간 휴대폰 사용을 하다보면 휴대폰 버튼, 수화기 등에 각종 세균이 번식해 핸드폰 이용자는 세균에 무방비 상태로 노출되어 건강에 위협이 될 수 있다. 따라서 휴대폰 청소는 선택이 아닌 필수다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이는 단순히 위생 차원을 넘어 내구성과 경제성에도 직결된다. 발유막이 벗겨진 화면은 충격에 더 쉽게 금이 가고, 이는 곧 높은 수리비로 이어진다. 반대로 제조사 권장 지침에 따라 관리하면 제품 수명을 연장해 교체 주기를 늦추고 비용까지 절감할 수 있다.




서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
정의로운 전환의 길
  • 25.08.2110:23
    정의로운 전환의 길, 시작은 소통과 약속
    정의로운 전환의 길, 시작은 소통과 약속

    영국 런던에서 킹스턴어폰헐로 가는 기차 안, 2시간30분 동안 선 채로 갔다. 사람도 많고 복잡한 수도에서 상대적으로 조용한 어촌 마을로 간다고 생각해 자유석을 끊은 것이 오산이었다. 기차 안은 이미 만석이었고, 자유석에도 앉지 못한 기자를 포함해 헐시티 축구팀 유니폼을 입은 10대, 비즈니스 가방을 든 40대 남성까지 승객 십여 명이 복도에 옹기종기 모여 있었다. 사람이 몰리면 도시는 활기를 띤다. 헐에서 신재생에너지

  • 25.08.1706:40
    차지호 의원 "국정위, 한국식 정의로운 전환 가이드라인 제시…사람 중심"
    차지호 의원 "국정위, 한국식 정의로운 전환 가이드라인 제시…사람 중심"

    "한국식 정의로운 전환의 길을 만들겠습니다." 대통령 직속 국정기획위원회 기후에너지 태스크포스(TF)팀장을 맡은 차지호 더불어민주당 의원은 지난 13일 아시아경제 인터뷰에서 "유럽 사례를 참고하되 국내 상황에 맞게 에너지 생태계를 어떻게 구성할지 고민하고 있다"면서 이처럼 말했다. 국정기획위는 국민보고대회에서 기후대응기금을 확대하고 전환금융을 도입해야 한다고 제언했다. 기후대응기금은 기후대응에 이어 '기후적

  • 25.08.1706:30
    김진태 강원도지사 "폐광기금 계획 수립해 의료 클러스터 육성"
    김진태 강원도지사 "폐광기금 계획 수립해 의료 클러스터 육성"

    "탄광 근로자들과 지역 주민들을 위해 향후 5년간 쓸 '폐광기금 중장기 계획'을 조속히 수립하겠습니다." 김진태 강원도지사는 '정의로운 전환의 길' 기획기사 보도 이후 14일 인터뷰에서 "폐광지역 산업 정체성 전환을 위한 미래 산업 투자에 지원을 아끼지 않겠다"며 이처럼 밝혔다. 아시아경제는 기획 '정의로운 전환의 길'을 통해 정부가 추진 중인 탈석탄 이행과 해상풍력단지 설치 과정에서 맞닥뜨린 갈등을 짚어보고, 앞서

  • 25.08.1007:30
    프랑스 해상풍력 이끄는 한국인…"지방소멸 겪는 한국에 오히려 해상풍력은 기회"
    프랑스 해상풍력 이끄는 한국인…"지방소멸 겪는 한국에 오히려 해상풍력은 기회"

    10대 엔지니어링 그랑제콜(프랑스 엘리트 고등교육 기관) 중 하나인 에콜 센트랄 낭트의 유체역학·에너지·대기환경 연구소(LHEEA)에서 해상풍력 프로젝트를 주도하고 있는 한국인 교수는 한국의 풍력 발전 산업을 어떻게 바라보고 있을까. 신재생에너지 전환 의지가 활발한 프랑스의 연구자로 활동하고 있는 한승윤 LHEEA 연구교수를 만났다. 그는 한국의 풍력 발전 연구 수준이 유럽과 큰 차이가 없고 해상풍력을 시도할 여건도

  • 25.08.0907:30
    그랑제콜 교수 "일자리 창출 신재생에너지 분야 학생에게 인기 많아"
    그랑제콜 교수 "일자리 창출 신재생에너지 분야 학생에게 인기 많아"

    수년째 해상풍력 도입 초기 머물러 있는 한국은 앞으로 어떤 방향으로 나아가야 할까. 6월 5일 프랑스 서부 도시 낭트에서 해상풍력을 연구하고 있는 상드린 우브륀 에콜 센트랄 낭트 교수를 만나 이야기를 들어봤다. 에콜 센트랄 낭트는 1919년 설립된 프랑스 10대 엔지니어링 그랑제콜(프랑스 엘리트 고등교육 기관) 중 하나이다. 우브륀 교수는 2015~2017년 유럽풍력에너지학회 회장을 역임했으며 지난해 풍력터빈 배기 흐름 역

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.08.1911:30
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD 지난 14일 이재명 대통령의 사법연수원 18기 동기인 이찬진 변호사가 금융감독원장(금감원장)에 임명됐다. 그동안 하마평이 무성했지만, 그의 이름은 거론되지 않았다. '깜짝 인사'라는 평이 나온 이유다. 금감원장은 금융위원장이 제청해 대통령이 임명하는 차관급 자리다. 청문회가 필요 없다. 윤석열 정부

  • 25.08.1008:00
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기

    중국 소림사의 주지승이 최근 사찰 자금 횡령과 각종 비리 혐의로 체포되면서 중국 정치권에 큰 파장이 일고 있다. 일각에서는 단순한 종교인의 비리 사건을 넘어 시진핑 국가주석의 권력 구조에 균열이 생기고 있다는 분석까지 제기되고 있다. 화제의 인물인 스융신(釋永信) 소림사 주지는 중국 허난성 불교협회장, 중국 불교협회 부회장, 전국인민대표회의 대의원까지 겸임하며 종교계를 넘어 정치권에서도 막강한 영향력을 행사

  • 25.08.0908:00
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화

    한미 정상회담 개최를 앞두고 미국의 한국 국방비 증액 압력이 주된 의제가 될 것으로 예상되면서 향후 재정압박 우려가 커지고 있다. 엘브리지 콜비 미국 국방부 차관은 최근 "한국이 국방 지출 측면에서 모범이 되고 있다"고 언급한 것을 두고 미국 정부가 국방비 인상을 직접적으로 요구한 것이란 해석까지 나오고 있다. 현재 우리나라는 국내총생산(GDP) 대비 약 2.3% 규모인 61조원 이상의 국방비를 지출하고 있다. 트럼프 행

  • 25.08.0707:32
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"

    아시아경제 시사유튜브 '소종섭의 시사쇼'가 이준석 개혁신당 대표를 인터뷰하기 위해 서울 여의도 국회 의원회관으로 찾아간 날은 지난 5일이었다. 오전 11시, 이 대표는 자신의 방에서 컴퓨터 작업에 여념이 없었다. 지방선거에 대비한 시스템을 만드는 중이라고 했다. 선거 비용을 최대한 낮추기 위한 프로그램을 스스로 개발하고 있었다. 그의 방은 여느 의원들 방과는 달랐다. 별다른 장식이 없는 실무형 벤처창업가 사무실 같

  • 25.08.0517:36
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"

    이재명 대통령의 배우자인 김혜경 여사는 2018년 '밥을 지어요(김영사)'라는 책을 냈다. 요리책이지만 이 대통령·김 여사 가족과 관련한 소소한 이야기들도 나와 있다. 이 책에 나와 있는 이 대통령의 식습관과 좋아하는 음식 등을 요약했다. 이 책에 이 대통령은 추천사를 썼다. "내게는 유난히 먹는 것에 대한 기억이 많다. 어릴 적 시골에서는 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것으로 구분됐다. 나는 삶은 감자를 먹지 않는다

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기