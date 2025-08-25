한-베트남, 증권시장 협력 강화…정상회담 후속조치 본격화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국과 베트남이 차세대 증권시장 시스템의 안착을 계기로 자본시장 협력 강화에 나선다.

금융위원회는 25일 권대영 부위원장이 정부서울청사에서 응우옌 득 치 베트남 재무부 차관과 면담을 갖고 이달 11일 한-베 정상회담 후속 조치를 논의했다고 밝혔다.

이날 면담에는 베트남 증권위원회(SSC, State Securities Commission) 위원장, 베트남·호치민·하노이거래소(VNX·HOSE·HNX) 및 예탁결제원(VSDC) 대표도 참석했다.

치 차관은 한국거래소가 지원한 베트남 증권시장 차세대 시스템이 지난 5월5일 공식 가동된 이후 안정적으로 운영되고 있다며 감사의 뜻을 전했다. 그러면서 "베트남 증시가 거래 안정성과 글로벌 경쟁력을 높여 신뢰받는 신흥시장으로 도약할 수 있도록 정책 지원을 강화하겠다"고 말했다.

푸엉 증권위원장도 차세대 시스템을 활용한 자본시장 감독과 가상자산 규제체계 마련 등에서 한국과의 정책 경험·지식 공유를 통해 협력을 지속적으로 확대하자고 제안했다.

권 부위원장은 지난달 28일 열린 베트남 증시 25주년 기념 차세대 시스템 가동식이 성황리에 개최된 것을 축하했다. 그러면서 올해는 은행과 자본시장 분야에서 양국 협력의 새로운 이정표를 다수 세운 해라고 평가했다.

실제로 베트남중앙은행은 지난 5월 기업은행 베트남법인과 산업은행 하노이지점 설립 신청에 대해 약 6~8년 만에 인가서류접수증을 발급하기도 했다.





권 부위원장과 치 차관은 성장 잠재력이 큰 보험 및 핀테크 부문에서도 협력관계를 진전시키기로 했다. 또한 은행·자본·보험·핀테크 등 금융 전 부문을 아우르는 금융협력 활성화가 한국과 베트남 양국 경제성장을 상호 촉진시키는 결실로 이어지기를 바란다고 강조했다.





