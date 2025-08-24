세계적 석학과 글로벌 리더 만난다!… ‘세계지식포럼 포항’ 9월12일 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

웹 추론 표준언어(OWL)의 창시자 이안 호록스 교수 기조연설



‘세계지식포럼 포항’ 공식홈페이지 사전등록 신청, 입장료 무료

포항시는 9월 12일 포스코 국제관에서 세계 최고 석학들을 초청해 지역의 미래 전략을 모색하는 '2025 세계지식포럼 포항'을 개최한다.

세계지식포럼은 세계 석학들의 지식과 통찰을 공유하는 국제 지식 축제로, 매경미디어그룹이 주관하는 아시아 대표 지식 플랫폼이다.

2000년 출범 이후 25년간 6000여명의 연사와 7만여명의 청중이 참여해 왔으며, 인류가 직면한 AI, 글로벌 경제, 기후변화 등 난제를 다루며 각국 정치·경제 리더와 학계를 연결해 왔다.

지난해에 이어 두 번째로 열리는 세계지식포럼 포항은 '대전환기를 항해하는 인류의 새 도전: AI와 공존하는 포항의 미래'를 주제로 해 철강산업 도시를 넘어 AI·바이오 등 미래 첨단산업 중심도시로 도약하려는 포항의 비전을 전 세계와 공유하는 국제적인 무대가 될 전망이다.

기조연설은 웹 추론 표준언어(OWL)의 창시자인 이안 호록스 옥스퍼드대 컴퓨터과학부 교수가 맡아 'AI의 한계를 넘어설 열쇠, 그리고 그 이후'라는 주제로 인공지능의 미래 가능성을 제시한다.

특별세션에서는 염재호 국가AI위원회 부위원장(태재대 총장)과 잭 카스 전 오픈AI 상업화전략 총괄이 '넥스트 AI 르네상스'를 주제로 대담을 펼치며, 크레이그 립셋 전 화이자 임상혁신 총괄이 '바이오 헬스케어 산업의 디지털 혁신'을 발표한다.

마지막 세션에서는 프랑스 소르본대 위베르 베로슈 교수가 'AI+AR을 통한 도시 발전 전략'을 주제로 첨단기술이 미래 도시를 어떻게 바꿀지 통찰을 제공한다.

김정표 일자리경제국장은 "AI와 첨단기술이 주도하는 대전환 시대에 포항이 글로벌 혁신 도시로 도약하고 있다"며 "이번 포럼이 지역 산업 전략을 구체화하고 청년과 시민에게 새로운 비전을 제시하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





이번 포럼은 시민 누구나 무료로 참석할 수 있으며, 사전등록은 오는 9월 10일 오후 5시까지 공식 홈페이지에서 할 수 있다.

2025 세계지식포럼 포항 포스터.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

