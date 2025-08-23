롯데, 베트남 호찌민 '투티엠스마트시티사업' 철수방침 통보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인허가 절차 지연 등 원인

롯데그룹이 베트남 호찌민시에서 추진한 약 1조원 규모의 초대형 복합단지 사업 '투티엠 에코스마트시티'를 중단하겠다는 뜻을 현지 당국에 통보했다.

23일(현지시간) 업계에 따르면 사업 주체인 롯데프라퍼티스호치민은 지난 20일 호찌민시 인민위원회에 공문을 보내 장기간 사업 지체에 따른 토지 사용료 등 비용 급증과 관련 법 개정 등 외부환경 변화에 따라 사업을 중단하고 할당받은 토지를 반환하겠다고 밝혔다.

투티엠 에코스마트시티 프로젝트 조감도. 롯데건설

AD

앞서 2017년 롯데프라퍼티스호치민은 호찌민시와 사업계약을 하고 자본금 2200억원을 선투자해 사업에 착수했다. 호찌민시 투티엠 지구 5만㎡ 부지에 지하 5층·지상 60층 규모로 쇼핑몰 등 상업시설과 오피스, 호텔, 레지던스, 아파트 등으로 구성된 대형 복합단지를 건설하는 프로젝트였다.





AD

당초 롯데 측은 총사업비 약 9억달러(약 1조2000억원)를 투입해 코엑스의 1.5배인 연면적 68만㎡ 규모의 스마트 단지를 조성할 계획이었다. 하지만 베트남 중앙정부의 호찌민시 개발 프로젝트 감사, 코로나19 대유행, 지속적인 관련 법령 개정 등이 겹치면서 인허가 과정이 계속 미뤄졌다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>