광주 광산구, AI 기반 ‘재난 알림톡’ 서비스 도입

광주 광산구는 자체 개발한 '건축 정보 인공지능(AI) 플랫폼'에 실시간 기상 정보를 연동해 '재난 대응 알림톡' 서비스를 제공한다고 23일 밝혔다.

광주 광산구 청사.

'재난 대응 알림톡'은 인공지능이 실시간 기상 정보를 수집·분석해 폭염·태풍 등 재난 상황 시 대응 기준과 조치 방법을 문자(카카오톡)로 공사 현장 관리자에게 자동 전송하는 기능이다. 주야간은 물론 주말과 휴일에도 신속히 정보를 제공해 현장 안전 강화에 도움이 될 것으로 기대된다.

지난 6월부터 운영 중인 '건축 정보 인공지능 플랫폼'은 광산구 건축직 공무원으로 구성된 '광산구 건축 AI 동아리'가 별도 예산 없이 직접 개발했다. 인터넷 주소창에 '광산에이아이.com'을 입력하면 누구나 접속할 수 있으며, 주소를 입력하면 용도지역·건폐율·용적률 등의 정보를 시각 자료로 확인할 수 있다.





이 플랫폼에서는 건축 규제 관련 최신 동향을 확인할 수 있고, 건축 민원 온라인 사전 상담도 신청할 수 있다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

