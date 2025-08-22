송언석 "누가 당대표 되든 하나로 뭉쳐 국민 신뢰 회복해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국민의힘 제6차 전당대회…새 지도부 선출

송언석 "하나로 뭉칠 때 어떤 역경도 극복"

송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표는 22일 전당대회에서 "어느 분이 당대표가 되고, 누가 최고위원이 되든 우리 모두 하나로 뭉쳐 다시 국민 속으로 들어가 국민 신뢰를 회복해야 한다"고 말했다.

국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표가 22일 충북 청주시 흥덕구 청주오스코에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

송 위원장은 이날 오후 충북 청주 오스코에서 열린 제6차 전당대회에서 "오늘 전당대회에 승자가 누가되든 서로를 안아주고, 손을 잡고, 포용과 존중의 정치를 해야 한다"며 이같이 말했다.

송 위원장은 "우리에게는 위기를 돌파해온 저력이 있다. 자유 대한민국을 세웠고 산업화를 이끌었고 민주주의를 수호해왔다"며 "가슴 가득한 열정과 의지를 하나로 뭉칠 때 우리는 어떤 역경도 극복할 수 있다"고 강조했다.

송 위원장은 이재명 정권을 향한 비판의 목소리도 이어갔다.

그는 "이재명 정권의 충견을 자처하고 있는 특검이 우리 당의 심장인 중앙당사에 압수수색을 들어왔다"며 "지난 충청호남 합동연설회가 있었던 날이다. 빈집털이범이라고 하지 않을 수 없다"고 지적했다.

이어 "이재명 대통령은 정치보복은 없다고 대선 기간 내내 이야기했는데 야당의 중앙당사에 압수수색 영장을 들이미는 것이 정치보복이 아니면 도대체 무엇이란 말인가"라며 "그들이 요구하는 건 500만에 이르는 당원들의 개인정보"라고 비판했다.

그러면서 "정부 출범과 함께 범죄 전과자, 갑질의 여왕, 표절과 논문 베끼기, 부동산 투기, 주식 차명거래로 얼룩진 비리 종합세트 내각을 출범시켰다"며 "광복 80주년 맞아 조국, 최강욱, 윤미향을 사면하면서 정의를 짓밟고 위안부 피해자를 모독했다"고 강조했다.

송 위원장은 "(정부·여당이) 강행하는 방송장악 3법과 노란봉투법, 더 센 상법 그리고 세제 개편은 대한민국 경제를 망치는 법"이라며 "이렇게 막무가내로 막 나가고 있는 이재명 정권과 맞서 싸울 수 있는 정당은 국민의힘"이라고 말했다.





국민의힘은 이날 전당대회에서 신임 당 대표 1명과 최고위원 4명, 청년최고위원 1명을 뽑는다. 당권에 도전한 김문수·안철수·장동혁·조경태 후보(가나다순) 중 과반득표자가 나오지 않으면 1·2위 후보가 결선투표를 거쳐 26일 최종 당선자를 확정한다.





청주=문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr

청주=장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

