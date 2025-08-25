트럼프 한마디에 11% '폭삭'…비상 걸린 태양광株

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"태양광 발전은 세기의 사기극"

OCI홀딩스 신고가 경신 직후 반락

도널드 트럼프 미국 행정부 출범의 수혜주로 평가받아온 국내 태양광주들에 비상이 걸렸다. 트럼프 대통령이 태양광을 '사기극'으로 치부하면서 공격적인 현지 투자를 단행해온 업계에 긴장감이 감도는 모습이다.

25일 한국거래소에 따르면 OCI홀딩스는 지난 22일 11.29% 급락한 8만7200원에 거래를 마쳤다. 지난 19일만 하더라도 52주 신고가(10만8900원)를 경신하는 등 좋은 흐름을 이어가던 주가가 하루아침에 날벼락을 맞은 셈이다. 한화솔루션도 이날 2%가량 빠졌다.

사건의 발단이 된 건 트럼프 대통령의 한마디다. 그가 지난 20일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 "우리는 풍력이나 농민을 파괴하는 태양광을 승인하지 않을 것"이라며 풍력과 태양광 발전을 "세기의 사기극"이라고 비난하자 관련 종목들의 투자심리가 위축된 것이다. 태양광용 폴리실리콘 생산업체인 OCI홀딩스는 해당 발언 직후 지난 21일까지만 해도 주가를 방어하는 듯했으나, 이날 기관이 177억원 규모의 매도 물량(순매도 3위)을 쏟아내면서 주가를 짓눌렀다.

한때 미국의 감세법안인 '하나의 크고 아름다운 법안(OBBBA)'의 최대 수혜주로 증권가의 조명을 받아온 국내 태양광주들로선 어안이 벙벙한 상황이 됐다. '금지외국기업(PFE)'으로부터의 공급 제한 조항을 바탕으로 친환경 에너지 공급망 내에서 중국산 소재 배제 움직임이 뚜렷해지면서 반사이익 기대감이 팽배했기 때문이다.

실제로 미국 태양광 사업 진출에 나선 한화솔루션(한화큐셀)은 3조2000억원을 쏟아부으며 조지아주에 태양광 생산기지 '솔라허브'를 구축하고 있으며, OCI홀딩스는 최근 자회사 OCI에너지를 통해 100㎿ 규모의 태양광 발전 프로젝트 사업권을 매각, 에너지저장장치(ESS) 연계 프로젝트 개발에도 박차를 가하고 있다.

이에 강동진 현대차증권 연구원은 "OBBBA 통과로 투자 세액 공제를 받기 위해선 PFE로 분류된 국가로부터 원료를 조달할 수 없게 되고 이에 따라 태양광 모듈 원가에서 폴리실리콘과 같은 비(非)PFE 소재 비중이 점차 확대될 것"이라며 다음 달 OCI홀딩스의 설비 가동률 100% 달성을 점치기도 했다. 이진호 미래에셋증권 연구원 역시 OCI홀딩스가 2분기 실적을 바닥으로 턴어라운드(반등)에 성공할 것이라며 목표주가를 기존 9만3000원에서 12만8000원으로 상향한 바 있다.





트럼프 대통령의 발언에도 불구하고, 미국의 견조한 태양광 설치 수요를 낙관하는 견해도 있다. 태양광 프로젝트 비용의 5% 이상만 지출하면 해당 연도에 착공한 것으로 간주해 세액공제(ITC)를 받을 수 있도록 해주는 세이프 하버(Safe Harbor)가 4년간 유지되면서 중장기 수요 불확실성이 상당히 완화됐다는 진단이다. 강 연구원은 "유틸리티 태양광의 경우 사실상 ITC는 2030년 준공분까지 받을 수 있게 된 것으로 보인다"며 가정용 태양광의 경우 착공-준공 기간이 짧기 때문에 불확실성 해소만으로도 긍정적"이라고 평가했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr

