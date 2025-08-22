GS건설, 수처리 자회사 GS이니마 1조7000억원 매각 의결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

GS건설이 수처리 자회사 GS이니마에 대한 매각을 의결했다.

GS건설은 완전 자회사 글로벌워터솔루션이 이사회에서 GS이니마 지분을 전량 처분하기로 의결했다고 22일 밝혔다. 글로벌워터솔루션은 GS이니마 지분을 100% 보유하고 있다.

처분 금액은 전날 환율 기준으로 1조6770억원이며 처분 예정 일자는 2027년 2월21일이다.

GS건설은 지분 매각 목적에 대해 "사업 포트폴리오의 전략적 재편 및 핵심사업 집중이라고 전했다. GS이니마 주식을 매입하는 주체는 중동의 한 에너지 기업으로 알려졌다. 매각이 최종 성사되면 GS건설의 유동성 확충과 부채 비율 개선에 힘이 실릴 것으로 예상된다.

스페인에 본사를 둔 GS이니마는 2012년 GS건설에 인수됐다. GS건설 자회사 중 자산 규모가 가장 큰 기업으로 지난해 연결 기준 매출 5736억원, 영업이익 558억원을 기록했는데 그간 매각을 추진해왔다.





AD

2023년 아랍에미리트(UAE)에서 9200억원 규모의 해수담수화 시설 건설사업을, 2020년 오만에서 2조4000억원 규모의 오만 해수담수화 사업을 수주하는 등 중동권에서 사업을 활발히 진행했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>