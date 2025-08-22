'대전시 청년인턴 지원사업' 올해 74.3% 정규직 전환

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최근 3년간 244명 정규직 전환



인턴 기간 청년에게 월 200만원 인건비·5만원 교통비 지원

3개월의 인턴 기간에 청년에게 월 200만 원의 인건비와 5만 원의 교통비를 지원하는 '대전시 청년인턴 지원사업'이 안정적인 정규직 취업으로 이어지는 성과를 나타내고 있다.

이 사업은 최근 고용시장의 경향이 ▲경력직 채용 선호 ▲ 인턴을 위한 경력 필요 ▲실무 유경험자에 대한 선호도가 높아지고 있는 점에 주목해 미취업 청년을 대상으로 '일 경험'제공과 정규직 전환을 통한 '조기 취업'을 목표로 한다.

지난 2022년부터 2024년까지 3년간 323개 기업이 참여했으며, 총 378명의 청년이 인턴 과정을 마쳤다. 이 가운데 244명이 정규직으로 전환돼 평균 전환율은 64.6%에 달했다. 연도별 전환율은 2022년 64.5%, 2023년 59.7%, 2024년 70.8%로, 최근 들어 상승하는 추세를 보인다.

올해는 8월 1일 기준으로 65개 기업이 참여해 82명의 청년이 인턴으로 근무하고 있으며, 이 가운데 39명이 인턴 과정을 마쳤다. 완료자 중 29명이 정규직으로 전환돼 전환율은 74.3%를 기록하고 있다.

특히 시는 기업의 채용 수요에 맞춘 수시·집중 매칭을 통해 7월에 이미 목표 인원 80명을 조기 마감했다.

정규직 전환 기업 가운데는 라미랩이 4명의 청년을 한꺼번에 채용해 가장 많은 전환 성과를 올렸으며, 콜라보에어와 아이케이티온은 각각 2명의 청년을 정규직으로 전환했다. 이 밖에도 21개 기업이 각 1명의 청년을 고용해 총 24개 기업에서 29명이 새 출발을 하게 됐다.

권경민 대전시 경제국장은 "정책 수요를 정확히 읽어 청년들이 경력의 사다리를 딛고 올라갈 수 있도록 지원하는 것이 중요하다"며 "청년인턴 지원사업을 매년 확대해 청년들의 취업 성공과 경력 형성에 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.





기타 자세한 내용은 포털사이트 '대전일자리정보망'홈페이지에서 확인할 수 있으며, 대전일자리지원센터 방문 및 전화 상담을 통해서도 안내받을 수 있다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

