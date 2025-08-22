순천 레미콘공장 탱크 질식사고…2명 사망·1명 위중

전남 순천의 한 레미콘공장에서 탱크 내부 청소 작업을 하던 임직원 3명이 산소 결핍과 가스 중독으로 추정되는 사고를 당해 2명이 숨지고 1명이 위중한 상태에 빠졌다. 21일 오후 1시 29분께 순천시 서면 순천 일반산업단지 내 A 레미콘공장에서 지상 간이탱크 내부에 3명이 쓰러졌다는 신고가 119에 접수됐다. 소방 당국은 오후 1시 39분께 의식불명 상태의 작업자들을 발견했으나, 원기둥 형태의 탱크 입구가 좁아 구조에 어려움을 겪었다.

입구 좁아 구조 지연…소방, 탱크 눕혀 3명 구출

유해가스 초과 검출…경찰·노동당국 수칙 조사

전남 순천의 한 레미콘공장에서 탱크 내부 청소 작업을 하던 임직원 3명이 산소 결핍과 가스 중독으로 추정되는 사고를 당해 2명이 숨지고 1명이 위중한 상태에 빠졌다.

21일 오후 전남 순천시 서면 순천일반산업단지 내 한 레미콘공장에서 간이탱크 청소 작업 중이던 작업자들의 질식 사고가 발생해 119구급대가 출동해 있다. 연합뉴스

21일 오후 1시 29분께 순천시 서면 순천 일반산업단지 내 A 레미콘공장에서 지상 간이탱크 내부에 3명이 쓰러졌다는 신고가 119에 접수됐다. 소방 당국은 오후 1시 39분께 의식불명 상태의 작업자들을 발견했으나, 원기둥 형태의 탱크 입구가 좁아 구조에 어려움을 겪었다. 당국은 탱크를 눕힌 뒤 오후 3시 16분부터 3명 전원을 구조해 병원으로 이송했다.

이 과정에서 김 모(60) 씨는 구조 직후 위중한 상태로 치료 중이고, 나머지 2명(57·53세)은 심정지 상태로 발견돼 끝내 숨졌다. 사고 초기 외주업체 소속으로 알려졌던 이들은 구조 과정에서 해당 업체 임직원으로 확인됐다.

21일 오후 전남 순천시 한 레미콘공장에서 간이탱크 청소작업 중이던 작업자들이 의식 불명 상태에 빠지는 사고가 발생했다. 경찰과학수사대가 현장 조사하고 있다. 연합뉴스

숨진 작업자 1명이 청소 작업 후 나오지 않자 나머지 2명이 차례로 탱크 안으로 들어갔다가 함께 사고를 당한 것으로 전해졌다. 현장 공기질 측정 결과, 이산화탄소 농도는 정상 범위(250∼400ppm)의 약 10배인 3천400ppm에 달했고, 황화수소 농도도 기준치(10ppm 미만)를 초과한 58ppm으로 확인됐다.

사고가 난 탱크는 콘크리트 혼화용 화학약품 저장 시설이다. 경찰과 고용·노동 당국은 중대재해처벌법과 산업안전보건법상 안전 수칙 준수 여부 등 정확한 경위를 조사하고 있다.





순천시는 전날 별량면 금속 구조물 공장에서 60대 노동자가 숨진 데 이어 이틀 연속 산업재해가 발생하자 지역 내 모든 사업장의 안전 관리 실태 점검에 착수했다.





