하만, 비주력 SI사업 인도 IT기업에 매각

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼성전자의 자회사 하만이 비주력 사업을 매각하고 전장과 오디오 등 핵심 사업에 집중하기로 했다.

하만은 21일 디지털 전환 서비스(Digital Transformation Solutions·DTS) 사업부를 인도의 IT 서비스 기업 위프로(Wipro)에 매각하는 계약을 체결했다고 발표했다. 이번 계약에 따라 미국, 유럽, 아시아 등지의 18개 거점과 5600여 명의 인력이 위프로로 이관된다. 인수 절차는 연내 마무리될 예정이다.

AD

DTS 사업부는 기업용 디지털 전환과 소프트웨어 서비스를 담당했지만, 하만의 전체 매출에서 차지하는 비중이 크지 않았다. 하만은 이 부문을 정리함으로써 주력인 전장과 오디오 분야에 역량을 집중할 수 있는 기반을 마련했다고 설명했다.

회사 관계자는 "비핵심 사업 매각을 통해 미래 성장동력을 강화하고 전장과 오디오 분야에서 글로벌 경쟁력을 높일 수 있을 것"이라고 말했다.

하만은 최근 오디오와 전장 분야 투자에 속도를 내고 있다. 지난해 11월 음악 관리·검색·스트리밍 플랫폼 룬(Roon)을 인수한 데 이어, 올해 5월에는 바워스앤윌킨스(Bowers & Wilkins), 데논(Denon), 마란츠(Marantz) 등 세계적인 오디오 브랜드를 잇따라 인수했다. 이를 통해 프리미엄 오디오 시장에서 입지를 강화하고, 차량용 오디오와 소비자 오디오까지 아우르는 포트폴리오를 확장하고 있다.





AD

업계에서는 하만이 이번 매각을 계기로 전장 소프트웨어, 커넥티드카, 차량용 오디오 등 미래차 시대에 맞춘 사업에 집중할 것으로 보고 있다. 모회사인 삼성전자와의 시너지 역시 한층 강화될 전망이다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>