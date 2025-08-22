신림역 일대서 꽁초 버리다 덜미…순찰 돌던 경찰에 붙잡힌 가상화폐 사기 수배범

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

수백억원대 가상화폐 사기를 저지른 뒤 도피 중이던 수배범이 순찰을 하던 경찰에 붙잡혔다.

지난 20일 경찰이 서울 관악구 신림역 일대에서 가상화폐 사기 수배범에 대한 신분을 확인하고 있다. 서울경찰청

22일 서울경찰청 기동순찰대는 서울 관악구 신림역 일대에서 가상화폐 사기 수배범 60대 A씨를 검거했다고 밝혔다.

경찰은 지난 20일 신림역 일대에서 관계성 범죄 예방을 위해 순찰을 하던 중 꽁초를 버리고 경찰관을 본 뒤 황급히 이동하려는 A씨를 수상히 여겨 단속에 나섰다. A씨는 "봐달라, 돈을 주겠다"며 현장을 이탈하려 했으나, 경찰의 신분 확인 결과 사기 혐의로 체포영장이 발부된 수배자로 확인됐다.

A씨는 2018년부터 2019년까지 다단계 방식의 가상화폐 다중 사기를 통해 피해자 1300여명으로부터 약 177억원을 가로챈 혐의로 검찰 수사를 받았지만 2020년부터 도피 중인 것으로 조사됐다.





경찰은 A씨 사건을 수사 중이던 서울남부지검으로 신병을 인계했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr

