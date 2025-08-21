삼성전자 노태문 "AI로 일하고 성장"…DX부문 2030 전략 제시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

첫 DX 타운홀서 'AI 드리븐 컴퍼니' 선언

전 제품·서비스 AI 혁신 등 6대 중점 과제 제시

신성장 동력 발굴과 차세대 기술 리더십 확보 강조

노태문 삼성전자 디바이스경험(DX)부문장 직무대행 사장이 "인공지능(AI)을 중심으로 비즈니스의 근본을 혁신하고, AI로 일하고 성장하는 'AI 드리븐 컴퍼니'(AI Driven Company)로 거듭나겠다"고 밝혔다.

21일 업계에 따르면 노 부문장은 이날 삼성전자 수원사업장에서 열린 타운홀 미팅 '2025 DX 커넥트'에서 "DX 부문의 나아갈 방향"을 주제로 이 같은 구상을 제시했다. 이번 행사는 그가 지난 4월 직무대행에 오른 이후 처음 참석한 부문 타운홀이다.

노 부문장은 행사에서 DX 부문의 2030 전략을 공개하고, 임직원과 함께 만든 새로운 일하는 방식을 소개했다. 그는 "AI의 급속한 발전과 확산으로 전자 산업 역시 전례 없는 속도로 진화하고 있다"며 "비즈니스 전략, 일하는 방식, 고객과의 접점을 다시 점검하고 정립해야 할 시점"이라고 말했다.

2030 전략 방향으로는 ▲ AI 기반 혁신 선도(AI Driven Company) ▲ 신성장 동력 발굴을 통한 지속 가능한 사업구조 전환(Bold Growth) ▲ 기술·제조·품질을 기반으로 한 굳건한 사업 역량 확보(Core Strength) 등을 제시했다.

이를 뒷받침할 6대 중점 과제로는 ▲ 전 제품·서비스 AI 혁신 ▲ AI 기반 업무 생산성 제고 ▲ 대형 신사업 육성 ▲ 각 사업부 신성장 동력 확대 ▲ 차세대 기술 리더십 확보 ▲ AI·데이터 기반 개발·제조·품질 경쟁력 강화 등을 꼽았다.

노 부문장은 "우리 DNA인 도전과 혁신의 마인드를 토대로 과감하게 시도하며 아이디어를 펼칠 수 있는 분위기, 열정적으로 일할 수 있는 환경을 조직 전반에 깊이 뿌리내리겠다"고 강조했다.





행사를 마무리하며 그는 "부문의 방향에 대해 임직원들과 함께 얘기 나눌 수 있었던 소중한 시간"이라며 앞으로도 소통을 이어가겠다고 말했다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr

