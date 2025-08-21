블랙핑크, 중국 상하이·베이징 등 팝업스토어 성황

그룹 블랙핑크가 중국 5개 도시에서 팝업스토어를 개최했다고 YG엔터테인먼트가 21일 밝혔다.
블랙핑크는 이달 2일 상하이를 시작으로 3일 선전·우한·청두, 5일 베이징 등 주요 도시 시내 대형 쇼핑몰에서 '블랙핑크 월드투어 팝업스토어'를 열었다.
상하이 팝업은 복합 쇼핑몰 징안따위에청(JOY CITY) 1층 약 500㎡ 규모로 진행 중이다. 오픈 첫 주말에는 하루 1500명 사전 예약제로 입장을 제한했는데도 현장 대기 인원이 몰릴 만큼 관심이 높았다.
매장에서는 콘서트 MD와 공식 굿즈, 앨범을 비롯해 응원봉, 캐릭터 키링, 손풍기, 카메라, 토트백, 모자, 티셔츠 등 상품이 판매되고 있다. 일부 품목은 오픈과 동시에 동나 추가 발주 및 예약 판매가 진행 중이다.
월드투어 트레일러를 연상시키는 포토존, 멤버들에게 손글씨 메시지를 남길 수 있는 대형 메시지 월 등도 마련됐다. 팝업스토어는 오는 31일까지 이어진다.
데뷔 9주년을 맞은 지난 8일에는 상하이 JOY CITY 옥상 대관람차 전광판에 블랙핑크 로고와 시그니처 색인 핑크빛 조명이 점등되는 이벤트가 진행됐다.
YG엔터테인먼트는 "블랙핑크를 비롯해 트레저 등 소속 아티스트들의 중국 활동 저변을 확대하고 있다"며 "이달 말에는 베이비몬스터의 팝업도 개최해 다양한 이벤트를 선보일 예정"이라고 전했다.
이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
