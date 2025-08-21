中 드리미, 韓 첫 런칭쇼 열고 신제품 2종 공개…"2026년까지 200% 성장 목표"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"한국 내 게임체인저로 도약"

3종 걸레형·물걸레 로봇청소기 출시

韓 내 6개 매장 추가 오픈 계획

중국 가전업체 드리미가 한국에서 첫 런칭쇼를 열고 로봇 청소기 신제품을 공개했다.

드리미는 21일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 '2025 드리미 신제품 런칭쇼'를 열고 프리미엄 로봇청소기 신제품 '매트릭스10 울트라'와 '아쿠아10 울트라 롤러' 2종을 선보였다. 매기 다이 한국·일본·호주 지역 총괄 이사는 "소비자 니즈에 기반한 기술 혁신을 바탕으로 경쟁사와 확실한 차별화를 통해 로봇청소기 산업 내 판도를 바꾸는 게임 체인저로 도약하겠다"고 포부를 밝혔다.

드리미 프리미엄 로봇청소기 신제품 '매트릭스10 울트라'. 사진 박준이 기자.

문덕근 드리미 상무(세일즈 디렉터)는 이날 행사에서 '로봇 이즈 드리미'라고 거듭 강조했다. 그는 "로봇 청소기는 단순 청소기가 아니라 로봇이다"라며 "그만큼 사용자를 위하고 사용자를 대신하는 상품이라는 뜻"이라고 설명했다.

매트릭스10은 3종 걸레 자동 교체형 로봇청소기로, 청소 구역과 목적에 따라 물걸레의 종류를 자동으로 전환해주는 기능을 갖췄다. ▲고온 유지형 패드(일상 청소 전용) ▲나일론 브리슬 강력 세척 패드(기름때 전용) ▲흡수형 스펀지 패드(물기 흡수 전용) 3가지 걸레 패드가 탑재된다.

또 문턱 등반 기능이 강화됐다. 앞바퀴에 접이식 다리와 스윙 암(로봇 팔)을 탑재해 최대 8cm 높이의 장애물을 넘을 수 있다.

매기 다이 드리미 한국·일본·호주 지역 총괄 이사가 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 '2025 드리미 신제품 런칭쇼'에서 발언하고 있다. 드리미.

아쿠아10은 정수 순환 세척, 오수 자동 회수 시스템 등을 갖춘 롤러 솔루션이 탑재된 물걸레 로봇 청소기다. 드리미 제품군 중에는 첫 물걸레 로봇 청소기다. 12개 노즐을 활용해 실시간으로 물걸레를 세척하고 스크레이퍼를 통해 오수를 실시간으로 제거한다. 이밖에도 더스트백 자동 건조, 먼지 자동 비움, 건습 분리 등의 기능이 담겼다. 2대의 HD AI(인공지능) 카메라가 탑재돼 장애물을 빠르게 인식해 물체를 회피할 수도 있다.

이날 두 제품의 출시가는 공개되지 않았다. 매트릭스10은 22일, 아쿠아10은 다음달 1일 출시되며 이날 출시가를 공개할 예정이다.

드리미는 이날 내년까지 한국 시장에서의 판매 확대 계획을 밝혔다. 매기 이사는 "지난해 4.1% 시장 점유율로 시작했던 드리미는 2025년 초에는 무려 3배 이상 성장해 12.8%를 기록하게 됐다"며 "지난 한해 동안 드리미는 한국 시장에 과감한 투자를 이어온 결과 그 과정에서 여러 중요한 성과를 이뤄냈다"고 말했다.

드리미는 21일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 '2025 드리미 신제품 런칭쇼'를 열고 프리미엄 로봇청소기 신제품 '매트릭스10 울트라'와 '아쿠아10 울트라 롤러' 2종을 선보였다. 사진 박준이 기자.

실제 드리미는 지난해 4월 한남동에 첫 플래그십 매장을 오픈했고, 올해 초 'X50 울트라', 'X50 마스터', 'L40S 프로 울트라' 등 로봇 청소기 제품군에 이어 지난 6월 '리보'라는 음식물처리기도 출시했다.

한국 내 매장도 확대할 계획이다. 드리미는 현재 전국 백화점 10개 매장에서 10월까지 팝업 매장을 열 예정이며 6개 매장을 추가 오픈할 예정이라고 설명했다. 매기 이사는 "2026년에는 혁신적인 기술과 더욱 다양한 제품 라인업을 한국 시장에 선보이며 무려 200% 성장을 목표로 하고 있다"며 "핵심은 모든 제품이 실제 한국 고객들의 니즈에 정확히 부응하도록 하는 것"이라고 말했다.





최근 중국 가전업체들의 한국 진출이 빠르게 이뤄지고 있는 가운데 드리미에서 지난해 말 분사한 '모바'도 전날 한국에서 브랜드 출시 기자간담회를 열고 "국내(한국) 1위가 되겠다"고 선언한 바 있다.





박준이 기자

