李대통령, 25일 한미 정상회담·26일 한화 필라델피아 조선소 시찰

이재명 대통령이 오는 24일 미국 워싱턴 DC에서 재미동포 만찬 간담회를 갖는다. 다음날인 25일 도널드 트럼프 대통령과 한미 정상회담을 갖고 경제계 및 학계 인사들과 일정을 소화한 뒤 26일 필라델피아를 들러 한화 조선소를 시찰할 예정이다.
강유정 대통령실 대변인은 21일 출입기자단 공지를 통해 이같이 밝혔다.
이 대통령은 방미 전 23일 일본을 방문한다. 23일 일본에 도착해 재일동포 오찬 간담회를 진행하고, 오후에 이시바 시게루 총리와 한일 정상회담 및 만찬 일정을 수행한다. 하루 뒤인 24일에는 일본 의회 주요 인사와 만나고 당일 미국으로 출국한다.
강 대변인은 "순방 세부 일정 및 정상회담 의제 등에 대해서는 출발 전날인 22일 오후 위성락 국가안보실장의 기자간담회를 통해 추가로 설명해 드리도록 하겠다"고 말했다.
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
