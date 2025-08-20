"검은 피부는 쩍쩍, 하얀 피부는 매끄러워"…인종차별 논란 英광고 결국

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현지 광고표준위원회, 샤워젤 TV광고 방송금지

"부정적 인종 고정관념 조장" 지적

영국에서 제작된 한 샤워젤 TV 광고가 검은 피부는 쩍쩍 갈라지고 하얀 피부는 매끈한 것으로 표현했다가 인종적 고정관념을 조장한다는 이유로 방송이 금지됐다.

인종적 고정관념을 조장한다는 이유로 금지된 샤워젤 광고 장면. SNS 캡처

20일(현지시간) BBC, 가디언 등에 따르면 광고표준위원회(ASA)는 사넥스의 샤워젤 TV 광고가 어두운 피부색을 가진 이들에 대한 부정적인 고정관념을 조장한다는 건의를 접수하고 조치를 취했다.

지난 6월 방영된 이 광고에는 "밤낮으로 긁는 사람들에게. 물에만 닿아도 피부가 건조해지는 사람들에게"라는 내레이션과 함께 검은 피부를 가진 두 모델이 등장한다. 광고는 검은 피부의 모델이 몸을 긁자 붉게 긁힌 자국이 난 모습에 이어 또 다른 검은 피부의 모델이 갈라진 점토 같은 물질로 뒤덮인 모습을 보여준다.

이어 깨끗한 피부의 백인 모델이 해당 제품을 사용하여 샤워하는 모습을 보여주면서 "24시간 보습 효과를 경험할 수 있다"는 내레이션과 함께 "샤워만으로도 충분히 효과를 볼 수 있다"라는 문구로 마무리된다.

사넥스를 소유한 콜게이트 팜올리브는 해당 광고가 인종에 대한 부정적인 고정관념을 조장하지 않으며, 심각하거나 광범위한 불쾌감을 유발할 가능성이 낮다고 주장했다. 다양한 피부색을 가진 모델을 기용한 것은 다양성을 추구하는 노력의 일환이며, 광고는 '사용 전후'의 효과를 보여주기 위한 것일 뿐 피부톤은 핵심 요소가 아니라고 설명했다.

TV 광고의 방송 승인을 결정하는 기관인 클리어캐스트도 사넥스 광고가 부정적인 인종 고정관념을 지속하지 않고 제품의 포용성을 보여준다고 봤다. 피부톤이 아니라 피부의 건조함, 긁는 감각 등에 더 중점을 두었다고 판단한 것이다.

반면 ASA는 해당 광고가 방송 규정을 위반했다고 판단하고, 동일한 형식으로 다시 방영되는 것을 금지했다. 제품 사용 전후를 묘사하는 수단으로 서로 다른 피부색을 사용하는 것이 부정적인 비교를 만들어낸다고 봤기 때문이다.





ASA는 해당 광고가 "검은 피부는 문제가 있고 불편한 것으로 표현하고, 제품 사용 후 매끄럽고 깨끗해진 것으로 묘사된 흰 피부는 성공적으로 변화하고 해결된 것으로 구성되었다"고 지적했다. 이러한 메시지가 의도된 것이 아니라는 점은 인정하면서도 "이 광고는 흑인 피부는 문제가 있고 백인 피부는 우월하다는 부정적이고 불쾌한 인종적 고정관념을 강화할 가능성이 높다"고 설명했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

