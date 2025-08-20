한수원·웨스팅하우스 JV 검토…'굴욕 계약' 논란 속 새 활로

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

美 설계-韓 시공 조합 부상

"한미 정상회담 안건은 아냐"

윤석열 정부 시절 '굴욕 계약' 논란으로 정치적 공방에 휘말렸던 한국형 원전이 새로운 국면을 맞고 있다. 정부가 한국수력원자력과 미국 웨스팅하우스 간 합작 법인(JV) 설립을 통해 미국 시장에 뛰어드는 방안을 검토하면서다.

20일 여권과 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 등에 따르면 우리 정부는 한수원과 미국 원전기업 웨스팅하우스가 미국 원전 시장에 합작 투자하는 안을 미국 측에 제안하는 방안을 검토 중이다.

합작 법인이 설립될 경우 한수원은 향후 최대 300기의 신규 원전 건설이 예정된 미국 시장에 안정적으로 진출할 발판을 마련하게 된다. 미국은 중장기적으로 대규모 원전 건설 계획을 세워뒀지만, 웨스팅하우스는 원천 기술은 보유하고 있어도 시공 경험이 부족하다. 실제로 1979년 쓰리마일섬 사고 이후 미국 내 신규 원전 건설이 중단돼 역량이 단절됐고, 최근 조지아주 보글(Vogtle) 3·4호기 건설에서도 공기 지연과 비용 폭등이 발생해 한계를 드러냈다.

이에 대해 원전 업계에서는 "미국의 시공 경험 부족으로 글로벌 시장에서 미국 설계와 한국 시공 조합이 자주 등장해왔다"며 "미·중 갈등이 심화하는 상황에서 한국 원전 기술이 미국 시장에서 더 주목받을 수 있다"는 전망을 내놓고 있다.

양사 JV 설립이 한미 정상회담 안건에 포함될 가능성도 제기된다. 다만 한수원 측은 "한국수력원자력과 웨스팅하우스 간의 협력은 양기업 간에 협의할 사안으로, 양국 정부간 협력 의제에 포함된 것은 아니다"라고 부인했다.





한편, 한수원·한전은 지난 1월 웨스팅하우스와 '글로벌 합의문'을 체결해 지식재산권 분쟁을 정리한 바 있다. 합의문에는 소형모듈원전(SMR) 등 차세대 원전을 한국이 독자 개발해 수출할 경우에도 웨스팅하우스의 검증을 거쳐야 하고, 원전 1기당 약 1억7500만달러(약 2400억원)를 기술 사용료로 지급해야 한다는 내용이 담겨 '굴욕 계약' 논란을 낳았다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

