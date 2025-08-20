미국 IT업계 "정상회담서 韓 디지털 무역장벽 해소해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

CCIA 등 6개 단체, 美 상무부 장관에게 서한

온라인플랫폼법·정밀지도 반출 제한 등 꼽아

한미정상회담을 닷새 앞두고 미국 정보기술(IT) 업계가 당국에 디지털 무역 장벽 해소를 위해 적극 나설 것을 촉구했다.

이재명 대통령(왼쪽)과 도널드 트럼프 미국 대통령. 아시아경제DB

미국 상공회의소와 컴퓨터통신산업협회(CCIA) 등 유관 협·단체 6곳은 19일(현지시간) 하워드 러트닉 미 상무부 장관에게 보낸 공동 서한에서 "디지털 무역 장벽 해소와 관련해 한국 정부에서 확실한 약속을 하지 않는 것에 우려한다"며 이같이 밝혔다.

무역 장벽으로는 ▲온라인플랫폼법 추진 ▲미국 기업에 대한 정밀지도 반출 제한 ▲클라우드보안인증제(CSAP) 및 공공 망 분리 규정 등에 따른 외국 기업 차별 ▲유럽연합(EU)과 유사한 인공지능(AI) 법 추진 등을 꼽았다.

이들은 "미 무역대표부(USTR) 보고서와 미 공화당 하원의원들의 서한에서 확인되듯 한국 시장에서 미국 기업에 대한 디지털 무역 장벽은 양적으로나 파급력 측면에서 주의를 기울여야 하는 사안"이라며 "미국 기업들은 한국 기업과 경쟁은 물론이고 주기적으로 시장에 개입하는 한국 정부에까지 대응해야 한다"고 강조했다.

그러면서 "미국 정부는 한미정상회담에서 (한국이) 온라인플랫폼법 등을 통해 기업들을 자의적으로 규제하지 않겠다는 약속을 받아내야 한다"며 "한국 정부가 미국 기업 등에 불이익을 주지 않겠다는 협정도 포함돼야 한다"고 주장했다.

이어 "미국 기업들에 정밀 지도를 포함해 모든 범위의 한국 지도 서비스를 허용한다는 조항도 포함돼야 한다"며 "한국은 미국의 주요 동맹 가운데 유일하게 지도 반출을 막는 국가"라고 적시했다.

조너선 맥헤일 CCIA 부회장은 별도 자료를 통해 "한국은 혁신적인 기업들과 공정한 시장을 갖춘 이면에서 오랫동안 미국 제품과 서비스에 불리한 보호 정책을 유지해 왔다"며 "대미 무역 흑자 증가세에 한국은 미국과 체결한 무역협정에 따라 경쟁력 있는 미국 기업에 시장을 개방할 의무가 있다"고 주장했다.

그는 "무역 장벽 완화가 더디게 진행되는 가운데 다음 주 예정된 한미정상회담은 이 문제를 다룰 유례없는 기회"라며 "양국 정부가 이 기회를 적극 활용하고 한국이 공정하고 개방적인 시장을 향해 나아가기를 촉구한다"고 덧붙였다.





CCIA는 구글과 아마존 등 빅테크들이 속한 협회다. 이재명 대통령은 오는 25일 미 워싱턴 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 만나 통상·안보 분야를 논의할 예정이다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

