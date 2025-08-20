이유몰, 사업자 전용 도매 쇼핑몰 '이유비즈몰' 공식 오픈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이유비즈몰 홈페이지

AD

10년 이상 덤핑상품을 전문적으로 취급해온 이유몰이 사업자 전용도매 쇼핑몰 '이유비즈몰'을 공식 오픈했다고 밝혔다.

이유비즈몰은 덤핑 상품에 특화된 B2B 종합 유통 전문 플랫폼이다. 유통업체와 소상공인, 온라인 셀러 등 다양한 사업자들에게 폭넓은 상품소싱 기회를 제공하기 위하여 탄생한 곳으로, 가격 경쟁력을 가진 다양한 B급 상품의 지속적인 공급을 진행한다.

이유비즈몰에서 취급하는 B급 상품이란 유통(소비)기한이 임박하였거나 과다재고, 폐업(파산), 제품 리뉴얼 등으로 인해 파격적으로 판매하는 상품을 말한다. 제품 기능 및 품질은 일반 제품과 동일하며, 재판매 또는 자가 사용에 문제가 없는 상품을 취급한다.

이유비즈몰은 상품 보유회사로부터 B급 및 덤핑 상품을 직매입하여 유통 마진 없이 저렴하게 공급한다. 제조사(직접·OEM), 수입사(직접·대행), 유통(총판·도매), 물류창고 등으로부터 직접 매입하며, 끊임없이 신규 상품을 입고하여 안정적인 사업 운영이 가능하도록 지원한다.

여기에 간편하고 빠른 온라인주문 및 결제 시스템을 갖추고 있어 시간을 절약하고 효율적인 업무처리까지 가능하다.

업체 관계자는 "그간 B급 상품 전문쇼핑몰로 많은 사랑을 받아온 이유몰이 B급&덤핑 상품매입 경쟁력을 유통 사업자분들과 공유하고자 회원 전용도매 쇼핑몰인 '이유비즈몰'을 오픈하였다"면서 "B2B 전용 도매쇼핑몰로서 본격적으로 B2B 시장에 진출하고자 한다"고 밝혔다.





AD

이어 "다양한 영역의 상품유통 사업 운영 회원들에게 상품 다양성 및 가격 경쟁력을 제공할 것"이라면서 "앞으로 많은 사업자 회원들의 든든한 파트너로 자리매김하기 위하여 더욱 노력하겠다"고 덧붙였다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>