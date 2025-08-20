"역대 최다 80개사 참여"…금융권 공동채용 박람회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금융위원회와 금융감독원은 '2025 금융권 공동채용 박람회'가 20일부터 21일까지 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 개최된다고 밝혔다.

2017년 시작해 올해로 9회째를 맞이한 이번 박람회는 은행, 증권, 보험, 금융공기업 등 금융기관 76개사와 핀테크·IT 기업 4개사 등이 참가하는 역대 최대 규모다.

이번 박람회는 실제 채용과 연계된 현장면접, 모의면접 및 채용상담, 금융산업 동향 및 조직문화 등을 공유하는 컨퍼런스, 필기시험 면접 관련 특강 등 다양한 프로그램으로 구성됐다.

현장면접은 12개 은행에서 사전 서류심사를 통과한 청년구직자를 대상으로 진행되며 우수면접자로 선발되는 경우, 향후 해당 은행 채용지원 시 서류전형 면제 혜택 1회가 주어진다.

18개 금융공기업은 모의면접을 통해 면접 경험과 피드백을 제공하고, 그 외 50개 참가 기관은 상담을 통해 인사담당자가 구직자를 대상으로 1대1 채용정보를 제공한다.

조용병 은행연합회 회장은 개회사에서 "금융권은 디지털 전환 가속화, 직무 다변화 등을 통해 청년 신규 일자리를 적극 창출하고 있다"며 청년들의 금융권 취업을 독려했다.





윤한홍 국회 정무위원회 위원장은 "금융권은 청년 일자리 확대에 역점을 두고 청년의 취업 고민 해소를 위해 앞장서 달라"고 당부했다. 권대영 금융위 부위원장은 "생산적 분야로 자금을 공급하는 금융의 중개 기능과 더불어 금융산업이 하나의 산업으로서 경쟁력을 강화하여 높은 부가가치를 창출하는 것이 중요하다"며 "그 과정에서 좋은 일자리도 만들어질 것"이라고 언급했다.





