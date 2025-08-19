러, 트럼프 '푸틴·젤렌스키 회담 조율' 발표에도 우크라 공격

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

러시아는 블라디미르 푸틴 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 대통령의 양국 정상회담이 조율 중이라는 소식에도 우크라이나 공격을 감행했다.

19일(현지시간) 현지 언론에 따르면 러시아군은 전날 도널드 트럼프 미국 대통령과 젤렌스키 대통령, 유럽 지도자들의 회담 직후 중부 폴타바주의 크레멘크츠후크시에 대규모 공격을 감행했다.

비탈리 말레츠키 크레멘크츠후크시 시장은 수십 차례의 폭발음이 도시를 뒤흔들었다면서 "세계는 다시 한번 푸틴이 평화를 원하지 않는다는 것을 목도했다"고 말했다.

볼로디미르 코후트 폴타바 주지사는 텔레그램에서 "다행히 인명피해는 없었다"면서도 1500가구와 상업 시설 119곳의 전력 공급이 중단됐다고 밝혔다. 우크라이나 에너지부는 수십 대의 드론이 폴타바 지역의 가스 운송 시설을 공격해 대규모 화재가 발생했다고 설명했다.

이날 오전 북부 체르니히우 지역에서도 러시아군의 드론 공격으로 일부 전력 공급이 중단됐다고 비야체슬라우 차우스 체르니히우 주지사가 전했다. 남부 오데사 지역도 러시아군의 탄도미사일 공격을 받은 것으로 알려졌다.





트럼프 대통령은 전날 백악관에서 젤렌스키 대통령, 유럽 지도자들과 회담을 마치고 푸틴 대통령과 통화한 뒤 우크라이나와 러시아 간 정상회담을 조율하기 시작했다고 밝혔다. 그러면서 당사국 정상회담 후 자신까지 포함한 3자 정상회담이 이어질 것이라고도 언급한 바 있다.





전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr

